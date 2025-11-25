Відповідну заяву в мережі X зробив президент Фінляндії Александр Стубб, передає 24 Канал.

Актуально Мають обговорити мирний план: Умєров сказав, коли Зеленський готовий зустрітися з Трампом

Що сказав Стубб про мирні ініціативи?

Президент Фінляндії повідомив, що сьогодні вранці телефоном поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО. У дискусіях також брав участь радник Антті Хакканен.

Зеленський ознайомив співрозмовників з актуальною ситуацією в Україні. Президент Фінляндії наголосив, що майбутнє України має визначати сама країна, а питання безпеки Європи будуть вирішувати європейські держави.

Наступні дні будуть вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні,

– підкреслив він.

Фінляндія продовжує активно співпрацювати з Україною та США задля зміцнення безпеки в Європі та підтримки мирного врегулювання конфлікту.

Мирні переговори: які позиції сторін?