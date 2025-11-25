Усе вирішиться найближчими днями: президент Фінляндії пояснив, на якому етапі мирні перемовини
- Президент Фінляндії Стубб заявив, що наступні дні будуть доленосними у мирному процесі щодо України.
- Фінляндія активно співпрацює з Україною та США для зміцнення безпеки в Європі.
Наразі триває активний переговорний процес стосовно врегулювання війни в Україні. Так, наступні дні стануть вирішальними для зусиль міжнародної спільноти щодо досягнення справедливого миру.
Відповідну заяву в мережі X зробив президент Фінляндії Александр Стубб, передає 24 Канал.
Актуально Мають обговорити мирний план: Умєров сказав, коли Зеленський готовий зустрітися з Трампом
Що сказав Стубб про мирні ініціативи?
Президент Фінляндії повідомив, що сьогодні вранці телефоном поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО. У дискусіях також брав участь радник Антті Хакканен.
Зеленський ознайомив співрозмовників з актуальною ситуацією в Україні. Президент Фінляндії наголосив, що майбутнє України має визначати сама країна, а питання безпеки Європи будуть вирішувати європейські держави.
Наступні дні будуть вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні,
– підкреслив він.
Фінляндія продовжує активно співпрацювати з Україною та США задля зміцнення безпеки в Європі та підтримки мирного врегулювання конфлікту.
Мирні переговори: які позиції сторін?
В Абу-Дабі тривають секретні переговори між США та Росією щодо оновленого американського мирного плану для України. Документ, узгоджений із Києвом, планує представити спецпредставник Трампа Ден Дрісколл.
За даними ISW, Росія наполягає на продовженні війни та відмовляється приймати будь-які домовленості, які не передбачають капітуляції України.
Керолайн Левітт наголосила, що Трамп доклав значних зусиль для пошуку шляхів завершення війни, ставлячи на меті припинення вбивств і мирне врегулювання. Вона додала, що попри припинення фінансування з боку Трампа, США продовжують постачати Україні озброєння через механізми НАТО.
Після Женевських консультацій українська сторона висловила подяку США за підтримку у мирному процесі та повідомила про продуктивні переговори щодо ключових умов угоди. За словами Рустема Умєрова, Україна очікує подальшої підтримки партнерів із ЄС та організації візиту президента Володимира Зеленського до США для завершення фінальних домовленостей з Трампом.
Білий дім уточнив, що запит на зустріч президентів є, проте цього тижня переговори не заплановані.