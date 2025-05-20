"С ним нелегко иметь дело": Трамп заявил, что оценит усилия Зеленского через несколько недель

Киев демонстрирует готовность к прекращению огня. Хотя общение с президентом Украины Владимиром Зеленским, по словам президента США Дональда Трампа, у него остается непростым.

Трампу нужно время, чтобы оценили мирные усилия Киева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Трамп оценит мирные усилия Зеленского позже

Украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам,

– отметил Трамп.

На уточняющий вопрос, или, по его мнению, Украина достаточно стремится к миру, Трамп ответил, что ему нужно время, чтобы это оценить.

"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет". Я думаю, Зеленский – сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться", – говорит Трамп

Трамп также назвал ситуацию в Украине "очень плохой вещью" и добавил, что скорее скажет точно о достаточности или недостаточности мирных усилий Киева через 2 – 4 недели. Он выразил надежду, что Зеленский таки хочет закончить войну.

Напомним, Трамп пока не хочет применять новые санкции в отношении России, он видит в переговорах шанс на прогресс.