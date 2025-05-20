Трампу повинен час, щоб оцінили мирні зусилля Києва. Про це повідомляє 24 Канал з поиланням на ABC News.

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Трамп оцінить мирні зусилля Зеленського пізніше

Українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів,

– зазначив Трамп.

На уточнювальне запитання, чи, на його думку, Україна достатньо прагне миру, Трамп відповів, що йому потрібен час, щоб це оцінити.

"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися", – каже Трамп

Трамп також назвав ситуацію в Україні "дуже поганою річчю" та додав, що радше скаже точно про достатність чи недостатність мирних зусиль Києва через 2 – 4 тижні. Він висловив сподівання, що Зеленський таки хоче закінчити війну.

Нагадаємо, Трамп поки що не хоче застосовувати нових санкцій щодо Росії, він бачить у переговорів шанс на прогрес.