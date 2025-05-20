Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Трамп не посилюватиме санкції проти Росії

Президент Сполучених Штатів заявив журналістам, що не посилюватиме санкції проти країни-агресорки Росії, "оскільки є шанс" на прогрес.

Тому що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться,

– сказав Трамп.

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Нагадаємо, ввечері в понеділок, 19 травня, відбулася телефонна розмова Путіна та Трампа, яка тривала понад 2 години. Перед своєю розмовою з главою Кремля Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Згодом президент України сам розповів, про що говорив з Дональдом Трампом.