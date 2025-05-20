Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп не будет усиливать санкции против России

Президент Соединенных Штатов заявил журналистам, что не будет усиливать санкции против страны-агрессора России, "поскольку есть шанс" на прогресс.

Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет,

– сказал Трамп.

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Напомним, вечером в понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа телефонный разговор Путина и Трампа, который продолжался более 2 часов. Перед своим разговором с главой Кремля Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

Впоследствии президент Украины сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.