Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа в Белом доме.
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Трамп о войне России против Украины
После двухчасового разговора с Путиным в понедельник, 19 мая, Дональд Трамп сказал журналистам, что, по его мнению, российский диктатор якобы "хочет мира" и "стремится завершить войну". Президент США не считает, что страна-агрессор тянет время в переговорах.
Если бы я думал, что Путину не хватает желания, я бы отошел,
– заявил американский лидер.
По усилению давления на Россию – Трамп заявил, что вводить новые санкции пока не планирует, потому что считает, что "есть шанс на прогресс".
Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать это гораздо хуже. Но может быть время, когда это произойдет,
– сказал президент США.
Также американский лидер сказал, что "рассмотрит вариант" с наращиванием поставок оружия Киеву. В то же время подчеркнул, что верит в урегулирование войны.
Трамп заявил, что США продолжат поддерживать переговоры между Россией и Украиной, впрочем, не исключил, что могут "уступить Европе".
Если существенного прогресса по Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе,
– подчеркнул Дональд Трамп.
В то же время заявил, что США не нужно было вмешиваться. По его мнению, война в Украине "должна была оставаться проблемой Европы".
Кроме того, заявил, что через 2 – 4 недели будет готов сказать, "делает ли Украина достаточно для прекращения войны и достижения мира".
Владимира Зеленского Трамп назвал "не самым простым в общении человеком". И в очередной раз вспомнил о помощи Украине, заявив о "рекордных для иностранного государства суммах".
Также президент США также отметил, что американских солдат в Украине "абсолютно точно не будет при любом развитии событий".
Кстати, Трамп также заявил, что у него в голове есть "красная линия", когда перестанет давить на Россию и Украину. Впрочем, о чем именно идет речь, – не уточнил.