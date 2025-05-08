Трамп хочет, чтобы Турция помогла наладить диалог между Украиной и Россией
- Президент США Дональд Трамп предложил привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к посредничеству в переговорах для завершения войны между Россией и Украиной.
- Во время телефонного разговора Трамп и Эрдоган обсудили важность участия Турции в мирном процессе, которую поддержал и сам Эрдоган.
- Источник отметил, что Эрдоган может вести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с инициативой привлечь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана к посреднической роли в переговорах по завершению российско-украинской войны. Недавно лидеры говорили по телефону.
Президент США провел телефонный разговор с турецким коллегой Эрдоганом 5 мая, в частности Трамп хотел бы привлечь Эрдогана к мирным переговорам по Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hürriyet.
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Трамп хочет привлечь Эрдогана к переговорам по Украине
Недавно между лидерами США и Турции состоялся телефонный разговор, во время которого обсуждались ключевые геополитические вопросы.
У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих тем, включая войну России с Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое,
– заявил Трамп после звонка.
По информации СМИ, американский лидер подчеркнул важность участия Турции в налаживании мирного процесса между Украиной и Россией. Эрдоган, со своей стороны, поддержал инициативу и подтвердил готовность к активному участию в дипломатических усилиях.
"Президент Эрдоган является лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским", – отметил источник, знакомый с деталями переговоров.