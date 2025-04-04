В контактах США и России возможна пауза: Украине это на руку
- Телефонный разговор между Путиным и Трампом в ближайшие дни не планируется, возможна пауза в контактах США и России.
- Украина может получить дипломатическое преимущество, работая над двусторонними отношениями с США, в частности в контексте соглашения по ископаемым.
- США разрабатывают план дальнейших шагов, оценивая возможность режима прекращения огня, тогда как Москва не спешит идти на перемирие.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни не будет. Вероятно, президент США решил прислушаться к своему окружению и подождать, какими будут действия россиян.
Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что, возможно, в поведении России что-то изменится после визита Кирилла Дмитриева в Вашингтон. Там он имел встречу со спецпредставителем Трампа.
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Украина может получить дипломатическое преимущество над Россией
Вероятно, в США сейчас разрабатывают план дальнейших шагов и оценивают, реально ли достичь режима прекращения огня в ближайшее время. В Вашингтоне понимают, что Москва не спешит идти на перемирие.
Не стоит исключать, что в отношениях США и России мы увидим паузу. Она может быть не долгой, но в это время будут нарабатывать другие алгоритмы, которые будут более успешными,
– предположил Станислав Желиховский.
В этот период может произойти коммуникация между Киевом и Вашингтоном. Также, возможно, что украинская делегация отправится в США для переговоров. Они будут работать над улучшением двусторонних отношений, в частности в контексте соглашения по ископаемым.
Чем ближе будут 100 дней президентства Трампа, а также Пасха, потому что с этим праздником связывали дату перемирия между Украиной и Россией, тем больше важных событий и их активизации мы увидим,
– подчеркнул эксперт-международник.
Сейчас каждая из сторон хочет выторговать больше для себя. Пока этот треугольник не является устойчивым, часто конфигурации меняются. Для Украины важно привлечь сюда европейских партнеров. Как известно, в Киеве проходят переговоры с лидерами "Коалиции желающих". Возможно, станет более понятным участие европейских представителей в мирных переговорах.
Американцы сейчас не слишком поддерживают эту инициативу. Со своей стороны Москва категорически против участия Европы. В Кремле вообще хотели бы вести дела только с США, даже без участия Украины,
– добавил Станислав Желиховский.
Мы видим много хаотичности и ситуативности. Стоит немного подождать, потому что ближайшие дни покажут, действительно ли состоится коммуникация между Вашингтоном и Москвой, согласится ли Россия на уступки в контексте переговоров и улучшатся ли отношения Украины и США.