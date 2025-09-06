Трамп не собирается издеваться над Путиным, переговоры были шумихой ни с чего, – The Telegraph
- Кремль требует от Украины уступить около 130 тысяч квадратных километров территории, сосредотачиваясь на контроле Донецкой области.
- Трамп не планирует оказывать серьезное давление на Путина, хотя есть готовность обсуждать гарантии безопасности для Украины после войны.
- Западные санкции считаются единственным способом заставить Кремль уступить, но Вашингтон имеет ограниченные рычаги влияния.
Несмотря на дипломатические усилия европейских партнеров и громкие заявления Дональда Трампа, ситуация по Украине фактически вернулась к исходной точке. Как и в начале года, Кремль требует, чтобы Украина уступила около 130 тысячами квадратных километров своей территории и фактически стала вассалом России.
Вероятно, Путин все же уменьшил свои аппетиты только на Донецкую область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Какие требования к Украине выдвигает Путин?
Россия провозгласила аннексию пяти украинских областей. Однако Украина сохраняет контроль по меньшей мере над 13 тысячами квадратных километров в четырех из них, включая областные центры Херсоном и Запорожьем.
Американские чиновники отмечают, что Кремль якобы готов снизить свои требования и не настаивать на передаче этих городов. В то же время Путин стремится установить контроль над дополнительными 6 тысячами квадратных миль в Донецкой и Луганской, области, где проживает около 250 тысяч человек.
"Ни один украинский лидер не мог бы согласиться на эти условия, особенно учитывая то, что территория, которую хочет Путин, включает жизненно важные укрепления. И нет никаких намеков на то, что Путин может отменить аннексию Россией Херсона и Запорожья, а это означает, что он также сохранит свои претензии на оба эти украинские регионы", – признает издание.
Как Запад и Трамп могут надавить на Россию?
Эксперты считают, что заставить Кремль уступить можно только путем мощных санкций. Однако у Вашингтона пока ограниченные рычаги влияния.
"Вряд ли кто-то верит, что Трамп еще может оказывать такое давление. Он пыхтит и пыхтит, но не собирается издеваться над Путиным", – говорят в издании.
Оружие для ВСУ поступает из США преимущественно на коммерческих условиях, что придает Вашингтону дополнительное влияние на Киев и заставляет Украину искать альтернативные источники поддержки.
Единственное заметное изменение – готовность Трампа обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины после окончания войны. Однако пока не понятно, будут ли это реальные обязательства, подобные статье 5 НАТО, или только размытые формулировки.
Линия фронта с января практически не изменилась. Путин продолжает претендовать на территории, которые даже не контролирует российская армия, а Трамп избегает максимального давления на Москву.
Единственный вывод заключается в том, что самая кровавая война в Европе за 80 лет будет продолжаться, а последние восемь месяцев, кажется, были полными шума ни с чего,
– заключает издание.
Мирные переговоры: последние новости
Путин назвал Москву "лучшим местом" для переговоров между Украиной и Россией, но отметил, что "договориться с Украиной практически невозможно", поэтому смысла в переговорах якобы нет.
Он добавил, что даже, если будет политическая воля сторон, могут возникнуть так называемые юридические трудности. Диктатор в очередной раз сказал, что для завершения войны в Украине надо отменить военное положение, провести "референдум" и выборы.
К слову, Зеленский отклонил предложение российского диктатора приехать в Москву для встречи.
"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", – сказал украинский лидер.