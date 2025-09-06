Несмотря на дипломатические усилия европейских партнеров и громкие заявления Дональда Трампа, ситуация по Украине фактически вернулась к исходной точке. Как и в начале года, Кремль требует, чтобы Украина уступила около 130 тысячами квадратных километров своей территории и фактически стала вассалом России.

Вероятно, Путин все же уменьшил свои аппетиты только на Донецкую область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Обвиняет Европу, – политолог назвал причину резкой реакции Трампа на действия "коалиции решительных"

Какие требования к Украине выдвигает Путин?

Россия провозгласила аннексию пяти украинских областей. Однако Украина сохраняет контроль по меньшей мере над 13 тысячами квадратных километров в четырех из них, включая областные центры Херсоном и Запорожьем.

Американские чиновники отмечают, что Кремль якобы готов снизить свои требования и не настаивать на передаче этих городов. В то же время Путин стремится установить контроль над дополнительными 6 тысячами квадратных миль в Донецкой и Луганской, области, где проживает около 250 тысяч человек.

"Ни один украинский лидер не мог бы согласиться на эти условия, особенно учитывая то, что территория, которую хочет Путин, включает жизненно важные укрепления. И нет никаких намеков на то, что Путин может отменить аннексию Россией Херсона и Запорожья, а это означает, что он также сохранит свои претензии на оба эти украинские регионы", – признает издание.

Как Запад и Трамп могут надавить на Россию?

Эксперты считают, что заставить Кремль уступить можно только путем мощных санкций. Однако у Вашингтона пока ограниченные рычаги влияния.

"Вряд ли кто-то верит, что Трамп еще может оказывать такое давление. Он пыхтит и пыхтит, но не собирается издеваться над Путиным", – говорят в издании.

Оружие для ВСУ поступает из США преимущественно на коммерческих условиях, что придает Вашингтону дополнительное влияние на Киев и заставляет Украину искать альтернативные источники поддержки.

Единственное заметное изменение – готовность Трампа обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины после окончания войны. Однако пока не понятно, будут ли это реальные обязательства, подобные статье 5 НАТО, или только размытые формулировки.

Линия фронта с января практически не изменилась. Путин продолжает претендовать на территории, которые даже не контролирует российская армия, а Трамп избегает максимального давления на Москву.

Единственный вывод заключается в том, что самая кровавая война в Европе за 80 лет будет продолжаться, а последние восемь месяцев, кажется, были полными шума ни с чего,

– заключает издание.

Мирные переговоры: последние новости