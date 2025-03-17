Переговоры по Украине вступают в "критическую фазу", – Трамп

Накануне разговора с Путиным Дональд Трамп сделал новое заявление о переговорах по завершению войны. По словам президента США, они якобы вступают в "критическую фазу".

Соответствующее заявление Трамп сделал во время визита в Центр Кеннеди, сообщает 24 Канал.

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Трамп о мирных переговорах

Дональд Трамп заявил, что переговоры вступают "в критическую точку". Сказал, что в России и Украине "плохая ситуация".

То, что происходит в Украине, – это плохо. Но мы посмотрим, сможем ли достичь мира, прекращения огня и мирного соглашения. Я считаю, что мы можем это сделать,

– подчеркнул президент США.

Добавил, что будет разговаривать с Путиным утром 18 марта, чтобы якобы "спасти солдат, попавших в большую опасность".

"Они фактически "захвачены, окружены российскими военными", и я считаю, что если бы не я, то они уже погибли бы. Мне удалось договориться, чтобы они пока ничего не делали", – заявил Трамп.

Обратите внимание! Накануне, 16 марта, министр обороны Рустем Умеров опроверг заявления России о якобы "окружении" украинских сил в Курской области.