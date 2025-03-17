В эфире американского телеканала Fox News министр обороны Украины публично опроверг заявления россиян о якобы окружении ВСУ на Курщине, передает 24 Канал.

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Что же происходит в Курской области

По словам министра, в Курской области Силы обороны продолжают удерживать значительное количество километров российской территории. Ранее украинские силы отошли на более выгодные рубежи обороны.

Чиновник заверил, что пока ни одно подразделение Сил обороны не окружено.

Сообщение об окружении украинцев – это вражеская пропаганда, добавил Умеров.

Он также уточнил, что защитники активно обороняются, чтобы не допустить вторжения оккупантов на нашу территорию.

Напомним, что президент Зеленский заявил о том, что враг готовит силы для удара по Сумской области. Также глава государства рассказал о планах противника окружить ВСУ на украинской территории.