В ефірі американського телеканалу Fox News міністр оборони України публічно спростував заяви росіян про нібито оточення ЗСУ на Курщині, передає 24 Канал.

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Що ж відбувається у Курській області

За словами міністра, у Курській області Сили оборони продовжують утримувати значну кількість кілометрів російської території. Раніше украхнські сили відійшли на більш вигідні рубежі оборони.

Посадовець запевнив, що наразі жоден підрозділ Сил оборони не оточений.

Повідомлення про оточення українців – це ворожа пропаганда, додав Умєров.

Він також уточнив, що захисники активно обороняються, аби не допустити вторгнення окупантів на нашу територію.

Нагадаємо, що президент Зеленський заявив про те, що ворог готує сили для удару по Сумщині. Також глава держави розповів про плани противника оточити ЗСУ на українській території.