По состоянию на 16 марта аналитики уточнили линию соприкосновения в Торецке. Она остается крайне динамичной и хаотичной, передает 24 Канал.

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За кем преимущество в Торецке

В Deep State отметили, что в Торецке нет контрнаступления наших сил. Линия боевого столкновения в городе не является статичной, соответственно в какой-то части больше контроля противника, а в какой-то Сил Обороны.

"В то же время много позиций без ротации с обеих сторон. И последние изменения связаны с тем, кто чьи позиции уничтожил", – объяснили эксперты.

Известно, что противник превратил шахту "Центральная" в руины, поэтому там держать оборону украинским защитникам уже тяжело. Кроме того, у оккупантов больше личного состава, а потому больше возможностей. Также врагу удалось провести ротацию. Он завел в город подразделения 150-той моторострелковой дивизии, которые укомплектованы больше той же 132 омсбр.

Какая ситуация в Торецке: смотрите на карте

Враг имеет успех на Новопавловском направлении

Россияне продвинулись возле Бурлацкого. Это поселок Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области.

Какая ситуация в Бурлацком: смотрите на карте

К слову, за последние сутки на Новопавловском направлении враг 9 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Скудного и в Шевченко. Одно боестолкновение не утихает до сих пор.