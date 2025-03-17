Відповідну заяву Трамп зробив під час візиту до Центру Кеннеді, повідомляє 24 Канал.

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Трамп про мирні переговори

Дональд Трамп заявив, що переговори вступають "у критичну фазу". Сказав, що в Росії та Україні "погана ситуація".

Те, що відбувається в Україні, – це погано. Але ми подивимося, чи зможемо досягти миру, припинення вогню та мирної угоди. Я вважаю, що ми можемо це зробити,

– наголосив президент США.

Додав, що розмовлятиме з Путіним вранці 18 березня, щоб нібито "врятувати солдатів, які потрапили у велику небезпеку".

"Вони фактично "захоплені, оточені російськими військовими", і я вважаю, що якби не я, то вони вже загинули б. Мені вдалося домовитися, щоб вони поки що нічого не робили", – заявив Трамп.

Зверніть увагу! Напередодні, 16 березня, міністр оборони Рустем Умєров спростував заяви Росії про нібито "оточення" українських сил у Курській області.