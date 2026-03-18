Турция готова принять новый раунд переговоров по войне в Украине

Продолжающаяся война несет серьезные риски как для Украины и России, так и для международного порядка. Турция готова стать площадкой для проведения следующего раунда мирных переговоров между сторонами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции, пишет Reuters.

Что сказал Фидан о мирных переговорах?

Хакан Фидан подтвердил эту готовность во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время диалога стороны обсудили возможность организации встречи делегаций Украины и России.

Отдельное внимание было уделено вопросам энергетической безопасности. В частности, российская сторона подняла тему защиты газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". В Москве заявляют о якобы угрозах этим объектам, однако украинская сторона такие обвинения ранее не подтверждала.

Таким образом, Турция в очередной раз заявляет о готовности выступить посредником в урегулировании конфликта и способствовать дипломатическому диалогу между сторонами.

