"Это плохая идея", – интервью генерала из США о переговорах, Донбассе и мирном плане

Владимир Путин требует полной капитуляции Украины и вывода войск с Донбасса. В то же время США предложили, чтобы украинские войска вышли из Донбасса, а российские оставались на месте, что является опасным и несправедливым вариантом. Украина не может принять такой пункт плана, ведь ни одна демилитаризованная зона или свободная экономическая зона не будет зоной мира.

Генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула в интервью 24 Каналу отметил, что это будет лишь местом для российских провокаций и плацдарм для нового наступления, поэтому покидание Донбасса украинскими войсками – это плохая идея. Больше о переговорах и гарантии безопасности – читайте далее в материале.

Об ударе по подводной лодке в Новороссийске

Украинские подводные дроны поразили российскую подводную лодку в Новороссийске. Это первый случай со времен Второй мировой войны, когда Россия потеряла подводную лодку в бою. Какова ваша реакция на эту украинскую спецоперацию?

Прежде всего стоит поздравить украинских военных за их новаторские методы применения силы для защиты своей страны. По мере активизации переговоров удар Украины по российской подводной лодке глубоко внутри порта Черного моря разрушает нарратив Кремля о том, что Россия побеждает.

Армия, которая побеждает, не теряет технику стоимостью 400 миллионов долларов в собственных портах. Они не отводят свой флот и не несут постоянных потерь, заявляя при этом о прогрессе. Ресурсы живой силы России истощаются. Военный капитал расходуется быстрее, чем можно его восстановить, а экономика страны подрывается санкциями. Было бы замечательно, если бы мы усилили эти санкции, но это уже другая тема.

Такова реальность, и переговоры должны основываться на реальности, а не на пропаганде. Любая война заканчивается, когда агрессор больше не может нести расходы. А Украина продолжает действия, которые увеличивают расходы для России. Это замечательный шаг, и я думаю, он заставит тех, кто участвует в переговорах, осознать, что Украина не проигрывает. Фактически в этом конфликте побеждает.

Какова роль надводных дронов в войнах XXI века?

Дроны – это инструменты. Они не изменили суть ведения войны, но предоставили возможности, которые в этом случае Украина использовала очень эффективно. Украина демонстрирует миру, как можно максимально эффективно использовать беспилотные аппараты и в воздухе, и на море, и на суше.

О приезде Зеленского в Купянск

Президент Украины Владимир Зеленский совершил неожиданный визит в прифронтовой Купянск. Украинские войска вытесняют россиян из города. Как вы оцениваете решение Зеленского посетить линию фронта?

Я считаю, что визит президента Зеленского в Купянск имеет большое значение именно потому, что он обнажает разрыв между российской пропагандой и реальностью. Москва регулярно объявляет "победы", которые существуют только на бумаге, тогда как украинские войска продолжают оборонять, контратаковать и возвращать территории.

Но за пределами поля боя Купянск символизирует, зачем украинцы вообще борются. Это не идеологическая борьба и не геополитическая игра. Это борьба за выживание Украины и за ее право существовать как суверенное государство.

История показывает, что каждый раз, когда Россия наступает, то приносит с собой репрессии, пытки, принудительную паспортизацию, депортацию детей и системное уничтожение украинской идентичности. Украинцы понимают из своего многолетнего опыта, что она не пойдет на компромисс. Россия снова вернется, чтобы попытаться стереть украинскую государственность. Купянск – не просто город, это граница между свободой и принудительной русификацией.

О завершении войны и демилитаризованной зоне

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что, вероятно, мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года. Насколько мы близки к соглашению о прекращении войны в Украине?

Я считаю, что любые серьезные усилия по установлению мира приветствуются, но украинцы знают, что мир без гарантий безопасности – это иллюзия. История учит нас, что соглашения с Россией без механизма принуждения не заканчивают войну. Они лишь приостанавливают ее до тех пор, пока Москва не будет готова нанести новый удар.

Украина неоднократно пыталась идти на компромисс. Хочу напомнить, что с 2014 года Украина участвовала в более чем 200 переговорах, согласовала 20 режимов прекращения огня, – и Россия нарушила каждый из них. Россия также нарушила Будапештский меморандум, Договор о дружбе 1997 года и Минские соглашения. Это повторяется веками.

Соглашение может быть значимым только в том случае, если оно исключает будущую российскую агрессию. В противном случае любое соглашение просто отложит такое вторжение. Украинцы не отвергнут мир, но они имеют право отвергать капитуляцию, которая замаскирована под дипломатию.

Российский диктатор Владимир Путин требует капитуляции Украины и вывода войск из Донбасса. Президент Зеленский заявил, что США предложили вариант, согласно которому украинские войска будут выведены из Донбасса, а российские войска останутся на месте. Зеленский называет это предложение несправедливым. Может ли этот план сработать и удержать Россию от продвижения вглубь?

Это суть проблемы, и она очень комплексная. Я считаю, что позиция президента Зеленского очень прагматичная. Для Украины членство в НАТО – это не символический вопрос, а вопрос безопасности. Поэтому если Украине предлагают гарантии безопасности, которые действительно эквивалентны пятой статье НАТО, что обязательно подлежат выполнению, то это жизнеспособная альтернатива для рассмотрения.

Украина не может принять план, что ослабит оборону или заставит вывести войска, а Россия взамен так и останется вооруженной, агрессивной и безнаказанной. Это было бы в корне несправедливо и опасно.

Украинцы знают, что российская оккупация не приносит мира. Она дает репрессии. Там, где Россия контролирует территорию, стирают украинский язык, культуру, религию и идентичность. Захватывают церкви, депортируют детей, пытают людей, а инакомыслие подавляют. Поэтому гарантии безопасности должны обеспечивать невозможность повторения такого инцидента в будущем, и это не должны быть просто обещания на бумаге.

Что касается демилитаризованной зоны Донбасса или свободной экономической зоны, то это не будет зона мира. Это будет зона российских манипуляций, операций под чужим флагом и постоянной нестабильности. Россия имеет давнюю историю использования демилитаризованных зон и так называемых специальных зон как плацдармов для будущей агрессии.

Подобные договоренности ослабили бы безопасность Украины, ограничили бы ее суверенитет и дали бы Москве время и пространство для перегруппировки. Украинцы понимают, что компромисс без принуждения не остановит российскую агрессию. Он только отложит ее. Каждый раз, когда Россию поощряли территориальными уступками или неопределенностью, это приводило к еще большей эскалации насилия. Можем вспомнить Абхазию и Южную Осетию, Крым, Нагорный Карабах и Сирию.

По данным Bloomberg, европейские союзники опасаются, что это может быть российский "троянский конь". Ведь через несколько лет Россия может использовать эту территорию, чтобы продвинуться вперед и продолжить войну.

Заинтересованность России в контроле над демилитаризованной зоной много говорит об их намерениях. Москва не стремится к нейтралитету. Она ищет рычаги влияния. Демилитаризованная зона, которая находится под контролем или влиянием России, стала бы рычагом давления внутри Украины, позволяя проводить разведывательные операции и дестабилизацию, и восстановить военные действия в выбранный для России момент. Поэтому Украина и Европа правы.

Правильно, что они решительно выступая против этой идеи. Украинцы на протяжении более 400 лет убедились, что Россия использует временные договоренности как инструменты постоянного господства. Поэтому доверять Москве в справедливом управлении или влиянии на зону безопасности было бы стратегической ошибкой. Им просто нельзя доверять.

По вашему мнению, может ли эта демилитаризованная зона функционировать без физического размещения американских или европейских войск внутри?

Это лишь хитрость россиян, чтобы подготовиться к будущим военным действиям. Поэтому демилитаризованная зона – это плохая идея.

Что должно стать основой гарантий безопасности?

Также обсудим гарантии безопасности, аналогичные тем, что предусмотрены в пятой статье. Эта тема активно обсуждается. По данным Axios, администрация Трампа предлагает Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, которые базируются на 5 статье НАТО. Это может быть одобрено в Конгрессе. Но будет ли этого достаточно, чтобы сдержать Россию? И смогут ли украинцы доверять этому механизму?

Ваше последнее замечание очень важно. Это должно быть юридически обязательным. Недавно я написал статью, опубликованную в журнале Forbes, о том, как гарантии безопасности в небе вместе с гарантиями на Земле является основой прочного мира в Украине.

Как вы уже упомянули, СМИ недавно сообщили, что американские чиновники считают гарантии безопасности крайне важными. Зато Россия против размещения европейских войск в Украине. Поэтому важно еще раз подчеркнуть, что Россия уважает только силу. Если Москва против европейских войск на земле, то есть три столпа, которые могут стать основой гарантий безопасности в небе:

надежный "зонтик" по противовоздушной обороне;

современные и достаточные силы украинской авиации;

видимая и активная поддержка авиации союзников.

Вместе они могут создать многоуровневую систему сдерживания, защиты и стабильности. Если небо Украины будет защищено надежной интегрированной системой ПВО; если ее истребительная авиация будет доведена до большого количества; если союзные самолеты будут готовы укрепить сдерживание, гарантируя безопасность Украины, то Россия дважды подумает, прежде чем нарушать соглашение.

Я также считаю важным помнить слова Конрада Аденауэра: "Никогда не доверяйте России". Его позиция не основывается на эмоциях. Это – исторический, стратегический подход, основанный на многолетнем опыте взаимодействия с Россией.

Какую роль может сыграть американская авиация в обеспечении мира в Украине, если администрация Трампа решит также привлечь военно-воздушные силы в рамках многонациональной миссии в Украине?

Среди партнеров, которые поддерживают эту гарантию, должны быть Соединенные Штаты. А это означает, что американские самолеты станут частью союзных воздушных сил, которые оказывают поддержку. Это предполагает не только выполнение разведывательных, наблюдательных и патрульных миссий, но и участие в боевых вылетах, чтобы при необходимости прийти на помощь Украине и защитить ее от любого нарушения соглашения со стороны России.

Могут ли европейские союзники провести такую полномасштабную миссию на территории Украины без американской поддержки с воздуха?

Да, могут. Но опять же, соглашение будет усилено обязательством Соединенных Штатов также принять в нем участие. В этом весь смысл. Они хотят заключить соглашение о безопасности и предоставить гарантии, которых россияне будут придерживаться. Россияне будут уважать это, если узнают, что американские самолеты также будут частью этих гарантий безопасности.

Важно ли предусмотреть в этом возможном соглашении варианты военного возмездия в случае нарушения Россией режима прекращения огня, чтобы она заранее знала, с чем могут столкнуться российские войска в случае нарушения соглашения?

Конечно. Это обязательно должно быть частью соглашения, потому что именно в этом и есть суть сдерживания. Это должно четко дать понять россиянам, каковы "красные линии", и что будет реакция в ответ.

Что нужно для улучшения ВВС Украины?

Украина планирует создать новые большие военно-воздушные силы, в состав которых войдут до 100 французских истребителей Rafale и 100 шведских Gripen. Насколько целесообразно Украине одновременно эксплуатировать различные типы истребителей?

Это, безусловно, непростая задача. Но вот есть такие факты: план Украины по модернизации военно-воздушных сил является необходимым условием для ее будущего выживания, поскольку именно так она приобретает сдерживающий потенциал. Сильные, современные и ориентированные на Запад Военно-воздушные силы нужны Украине, чтобы Россия больше никогда не подумала, что может нападать на нее безнаказанно.

Украинцы борются не за то, чтобы стать милитаризованным государством. Они борются, чтобы их дети могли жить в безопасной демократической стране, а не в российской колонии или марионеточном государстве. История показывает, что в Украине есть глубокие демократические традиции: от народных вече Киевской Руси до Казацкой рады и городов, которые руководствовались согласно Магдебургскому праву. Украинцы всегда ценили самоуправление, ответственность и свободу.

Способная авиация достаточного размера поможет гарантировать, что эти ценности смогут выжить перед лицом агрессивной России. Внедрение и использование Украиной истребителей F-16, несмотря на небольшое количество полученных ею самолетов, является невероятным. Некоторые пилоты уже сбили ориентировочно сотни российских беспилотников, которые атакуют украинские населенные пункты.

Личный состав Военно-воздушных сил Украины очень умело осваивает новые тактики, приемы и процедуры при управлении различными типами самолетов. Поэтому я уверен, что они смогут интегрировать Rafale и Gripen в свою истребительную авиацию в течение тех лет, которые понадобятся для модернизации их ВВС.

В чем основные различия между истребителями Rafale, Gripen и F-16?

Каждый из этих самолетов имеет разные возможности, но все они относятся к так называемым истребителям 4-го поколения. У них нет встроенной невидимости для радаров, которая является одним из преимуществ, сохраненных в F-35. Я хотел бы, чтобы Украина получила F-35, но она имеет предложения от Франции и Швеции по истребителям Rafale, Gripen. Мне также хотелось бы, чтобы они получили больше F-16.

Gripen, как и все эти самолеты является так называемым многоцелевым истребителем. Они могут выполнять как задачи по обеспечению превосходства в воздухе, так и по наземным атакам. Gripen был специально разработан для эксплуатации на неподготовленных взлетно-посадочных полосах, например, на автомагистралях или импровизированных полосах. Rafale – очень маневренный боевой самолет. Каждый из них имеет уникальные характеристики, которые Украина могла бы с успехом использовать в своих ВВС.

Логика наличия нескольких типов самолетов понятна. Хотя было бы удобно иметь единый флот вокруг определенного основного типа, 2 или 3 различных типа совсем не представляют чрезмерной проблемы для ВВС Украины. Даже с учетом нынешних самолетов бывшего Советского Союза, которые они имеют в своем распоряжении, им удается успешно эксплуатировать множество различных моделей.

Вы упомянули об истребителях F-35. Реально ли для Украины стремиться приобрести такие самолеты в будущем? Я имею в виду, из-за высоких затрат, а также из-за вопросов логистики, обеспечения эксплуатации и технического обслуживания таких дорогих самолетов.

Это, безусловно, следует учитывать. Но, знаете, один из моментов, о котором люди иногда забывают или не принимают во внимание, заключается в том, что они склонны сосредотачиваться на стоимости единицы конкретного самолета, забывая о возможностях или результатах, которых может достичь один самолет или несколько таких единиц.

Малозаметность и технологии невидимости обеспечивают определенное преимущество, которое существенно усиливает эффективность малозаметного самолета. Таким образом, небольшое количество F-35 способно выполнить задачи, для которых понадобилась бы целая эскадрилья самолетов без характеристик невидимости. Опять же, это детали, которые такая страна, как Украина, должна учитывать.

Принимая во внимание предложения от Франции и Швеции, разумнее всего сначала заняться планами по включению в состав вооруженных сил самолетов 4-го поколения, но при этом оставить открытой возможность приобретения F-35 в будущем.

О собственных украинских разработках оружия

Я бы также хотел обсудить дальнобойные возможности Украины, крылатую ракету "Фламинго" украинского производства и другие баллистические ракеты, которые, как ожидается, будут выпускать в больших количествах в ближайшие месяцы. Достаточно ли этого может быть, чтобы сдержать Россию от будущей агрессии? Как вы оцениваете "Фламинго"? Могла бы она быть полезной для Украины по эффективности, если сравнивать с Tomahawk?

За разработку "Фламинго" Украину следует похвалить, это действительно заслуживает признания. Причина, по которой она развивает эти дальнобойные возможности, заключается в том, что при нынешнем состоянии своих ВВС Украина пока не имеет способности прорывать российскую систему ПВО и достигать необходимых результатов. Поэтому она создает "Фламинго" и другие дальнобойные системы, чтобы это было возможно.

Да, они являются частью общей формулы, которая дает Украине возможность достигать стратегических результатов, нанося удары по критически важным целям глубоко в тылу России. Украине следует развивать свои возможности делать это.

В течение последних 3,5 лет я призывал Соединенные Штаты снять любые ограничения по применению вооружений, которые они предоставляют Украине, чтобы сделать это возможным. Такому противнику, как Россия, нельзя предоставлять безопасную зону. Это противоречит всем принципам современной войны. Поэтому Украине необходимо продолжать свое производство.

Украинцы не обязательно выиграют войну собственными силами, но, безусловно, усилят давление на Россию и заставят ее осознать, что эта война будет вестись не только на территории Украины, но и переносится в саму Россию. В конце концов, это должно побудить российское общество понять, что для прекращения этих ударов необходимо остановить агрессию. Да, они являются важнейшей частью стратегической политики Украины.

Хочу напомнить, что украинцы воюют не из ненависти. Они воюют из ответственности перед своими детьми, перед Европой и за идею, что границы и нации нельзя стереть силой. Если Россия не проиграет, то не остановится. Если Украина выдержит и одержит победу, это докажет, что свободу все еще можно защитить. Поэтому продолжай так же, Украина! Вы не одни, и мы сделаем все возможное, чтобы и в дальнейшем оказывать вам поддержку.