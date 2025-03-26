"Это тактика выигрыша времени": Трамп о затягивании переговоров по перемирию с Россией

Президент США Дональд Трамп предположил, что Россия может затягивать мирные переговоры с Украиной, чтобы выиграть время. Он считает, что Кремль хочет завершить войну, но может использовать тактику промедления для достижения более выгодных условий.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Politico. В комментарии для американской телекомпании Newsmax Трамп отметил, что Путин, вероятно, использует тактику затягивания времени, чтобы получить более выгодные условия для России.

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Россия может затягивать мирные переговоры с Украиной

Трамп также высказал мнение, что, несмотря на затягивание процесса, Россия, вероятно, хочет завершить войну.

Я делал это годами... Вы знаете, я не хочу подписывать контракт, я хочу остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать совсем, я не уверен,

– объяснил Трамп свою тактику, которую, по его мнению, может использовать и Россия.

Он отметил, что "Россия хочет, чтобы это закончилось", и добавил, что также считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет завершить боевые действия на этом этапе.

Оценивая ситуацию на фронте, Трамп отметил, что в обеих странах огромные потери, приводя цифру в среднем 2500 погибших военнослужащих еженедельно. Он подчеркнул, что "просто хочет, чтобы это прекратилось".

Трамп также поделился своим взглядом на итоги переговоров США с Украиной и Россией, подчеркивая большой прогресс в урегулировании конфликта, достигнутом в результате встреч в Саудовской Аравии.