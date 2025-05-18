Следующая неделя будет критической для переговоров об Украине, – Урсула фон дер Ляйен

В понедельник, 19 мая, Дональд Трамп позвонит Владимиру Путину. После он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов НАТО. Эти телефонные разговоры, вероятно, окажут значительное влияние на дальнейший ход мирных переговоров по Украине.

В частности, такого мнения председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает 24 Канал со ссылкой на Barron's.

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Решающая неделя

Так, в воскресенье, 18 мая, политик подчеркнула, что следующая неделя будет иметь решающее значение для будущего Украины.

Сейчас важно, чтобы мы упорно работали, чтобы дела двигались вперед, и я думаю, что следующая неделя будет решающей в этом вопросе,

– сказала она в начале переговоров в Риме с вице-президентом США Вэнсом.

Кстати, подобную позицию высказал и премьер Польши Дональд Туск. Прежде всего, политик оценил переговоры в Стамбуле. По его словам, на них Россия не продемонстрировала желание завершить войну. Позицию Москвы, по его мнению, трудно назвать конструктивной. А потому Киев и его союзников, вероятно, "ждут очень тяжелые дни", считает политик. Он подчеркнул, что главной задачей сейчас является сохранение единства Европы и США в "украинском вопросе".

Напомним, что и Европа, и США считают, что первым шагом к завершению войны должно стать полное прекращение огня по крайней мере на 30 дней. Но Кремль последовательно отказывается от этого.