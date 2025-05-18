Зокрема, такої думки голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 Канал із посиланням на Barron's.

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Вирішальний тиждень

Так, у неділю, 18 травня, політикиня наголосила, що наступний тиждень матиме вирішальне значення для майбутнього України.

Зараз важливо, щоб ми наполегливо працювали, щоб справи рухалися вперед, і я думаю, що наступний тиждень буде вирішальним у цьому питанні,

– сказала вона на початку переговорів у Римі з віцепрезидентом США Венсом.

До речі, подібну позицію висловив і прем'єр Польщі Дональд Туск. Передусім, політик оцінив переговори у Стамбулі. За його словами, на них Росія не продемонструвала бажання завершити війну. Позицію Москви, на його думку, важко назвати конструктивною. А тому Київ та його союзників, ймовірно, "чекають дуже важкі дні", вважає політик. Він підкреслив, що головним завданням зараз є збереження єдності Європи та США в "українському питанні".

Нагадаємо, що і Європа, і США вважають, що першим кроком до завершення війни має стати повне припинення вогню принаймні на 30 днів. Але Кремль послідовно відмовляється від цього.