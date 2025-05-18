Издание The Sunday Times пообщалось с ближайшими соратниками украинского президента. Те рассказали, что Владимир Зеленский не планирует переносить свои "красные линии", передает 24 Канал.

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Зеленский решительно отстаивает свои "красные линии"

Украинский лидер неоднократно однозначно заявлял, что Украина не признает оккупированные территории российскими, в частности Крым. Так же Зеленский не думает уступать право Украины самостоятельно выбирать свое будущее, в частности относительно членства в НАТО.

Политик и в дальнейшем рассчитывает получить гарантии безопасности, которые бы сделали невозможным будущую российскую агрессию, предусматривающие обязательства международных партнеров поддерживать суверенитет страны в долгосрочной перспективе.

При отсутствии таких договоренностей украинские чиновники говорят, что придется продолжать борьбу независимо от поддержки из-за рубежа, надеясь пережить Путина.

Напомним, что 16 мая во время прямых переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились подготовить документы с условиями для прекращения огня. В США надеются, что они не будут содержать разногласия, которые невозможно будет преодолеть.