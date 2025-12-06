Сигнал непосредственно Трампу: почему на самом деле Уиткофф отменил встречу с Зеленским

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф не договорились с Путиным ни о каких конкретных шагах к миру, поэтому отменили запланированный визит к Зеленскому. Россия могла попросить их не встречаться с Украиной.

Политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что для Украины эта встреча не имела бы смысла, поскольку американские посланники не могли обсуждать ничего предметного без четких директив от Трампа.

Смотрите также: Легко организуется, – Ушаков о том, возможен ли разговор Путина и Трампа

Почему Москва стремилась, чтобы делегация США обошла Киев?

Договоренность о встрече была сделана "карандашом" – на случай, если в Москве произойдет хоть какой-то прорыв. В таком случае Уиткофф и Кушнер хотели сразу согласовать позиции с Украиной и уже потом ехать к Трампу с результатом.

"Но поскольку никаких прорывов не произошло, трудно представить, что они приехали бы в Украину – или к украинской делегации в Брюсселе – только для того, чтобы пересказать, как им 2,5 часа рассказывали о Большом театре или освоении бескрайних сибирских просторов", – объяснил Саакян.

Что касается войны, то Путин фактически заявил, что его ничего не устраивает из того, что есть сейчас, но он "готов говорить". Скорее всего, Юрию Ушакову нужно было показать свою эффективность перед Путиным, и он воспользовался дружественным отношением Виткоффа.

Поэтому и возникла идея, чтобы американская делегация после Москвы будто сразу ехала к Трампу, минуя Киев. Чтобы выглядело так, будто слова Путина – это сигнал, который Вашингтон принимает без посредников,

– отметил Саакян

Официальный российский нарратив таков: они не собираются ни о чем договариваться с Украиной – все решения якобы принимаются в диалоге с США.

Стала ли новая встреча с Путиным более структурированной для США?

Ранее очевидцы рассказывали, что после долгих разговоров с Путиным Уиткофф приезжал и буквально "вываливал" все, о чем говорили, в режиме потока сознания. Без всякого структурирования – что предлагал он, что предлагал Путин, что отвергли, а о чем договорились. Все подавалось одним сплошным текстом – без выделения главного и второстепенного.

Для многих аналитиков в США, в том числе и в команде Трампа, это создавало серьезную проблему. Было непонятно, где заканчиваются идеи Виткоффа и начинаются предложения Путина.

Теперь ситуация могла выглядеть иначе. При наличии переводчика, очевидно – хотя бы какого-то протоколирования или заметок, а также присутствия Кушнера, то есть как минимум двух людей, которые слушали и говорили, – качество передаваемой информации могло измениться. И то, что именно и как было донесено до Трампа после этой встречи, теперь представляет особый интерес,

– подчеркнул Саакян.

Что еще известно о переговорах в Москве?