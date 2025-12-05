Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что сказал Ушаков?

Ушаков заявил, что пока звонка к Трампу в графике Путина нет, но "при необходимости он легко организуется".

Также помощник диктатора заявил, что "понимания о дате новой встречи российской стороны с Уиткофф пока нет".

Сейчас в Кремле ожидают реакции американцев по итогам встречи, состоявшейся во вторник, 2 декабря, в Москве.

Напомним, что тогда Уиткофф и Кушнер общались с Путиным почти 5 часов.

