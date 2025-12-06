Сигнал безпосередньо Трампу: чому насправді Віткофф скасував зустріч із Зеленським

Джаред Кушнер і Стів Віткофф не домовилися з Путіним про жодні конкретні кроки до миру, тому скасували запланований візит до Зеленського. Росія могла попросити їх не зустрічатися з Україною.

Політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що для України ця зустріч не мала б сенсу, оскільки американські посланці не могли обговорювати нічого предметного без чітких директив від Трампа.

Чому Москва прагнула, щоб делегація США оминула Київ?

Домовленість про зустріч була зроблена "олівцем" – на випадок, якщо в Москві станеться бодай якийсь прорив. У такому разі Віткофф та Кушнер хотіли одразу узгодити позиції з Україною і вже потім їхати до Трампа з результатом.

"Але оскільки жодних проривів не сталося, важко уявити, що вони приїхали б до України – чи до української делегації в Брюсселі – лише для того, щоб переказати, як їм 2,5 години розповідали про Великий театр чи освоєння безкрайніх сибірських просторів", – пояснив Саакян.

Щодо війни, то Путін фактично заявив, що його нічого не влаштовує з того, що є зараз, але він "готовий говорити". Найімовірніше, Юрію Ушакову потрібно було показати свою ефективність перед Путіним, і він скористався дружнім ставленням Віткоффа.

Тому й виникла ідея, щоб американська делегація після Москви ніби одразу їхала до Трампа, оминаючи Київ. Щоб виглядало так, ніби слова Путіна – це сигнал, який Вашингтон приймає без посередників,

– зазначив Саакян

Офіційний російський наратив такий: вони не збираються ні про що домовлятися з Україною – усі рішення нібито ухвалюються у діалозі зі США.

Чи стала нова зустріч із Путіним більш структурованою для США?

Раніше очевидці розповідали, що після довгих розмов із Путіним Віткофф приїжджав і буквально "вивалював" усе, про що говорили, в режимі потоку свідомості. Без жодного структурування – що пропонував він, що пропонував Путін, що відкинули, а про що домовилися. Усе подавалося одним суцільним текстом – без виокремлення головного й другорядного.

Для багатьох аналітиків у США, зокрема й у команді Трампа, це створювало серйозну проблему. Було незрозуміло, де закінчуються ідеї Віткоффа і починаються пропозиції Путіна.

Тепер ситуація могла виглядати інакше. За наявності перекладача, очевидно – хоча б якогось протоколювання чи нотаток, а також присутності Кушнера, тобто щонайменше двох людей, які слухали та говорили, – якість переданої інформації могла змінитися. І те, що саме та як було донесено до Трампа після цієї зустрічі, тепер становить особливий інтерес,

– підкреслив Саакян.

Що ще відомо про переговори в Москві?