Россия хочет, чтобы Украина признала оккупацию и не требовала репараций, – Bloomberg

Россия на переговорах в Турции выдвинула ультиматум Украине. Кремль также хочет международного признания контроля над частями четырех областей и Крымом.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. На переговорах в Турции российская делегация заявила, что прекращение огня возможно только при условиях, выгодных Кремлю.

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Москва шантажирует на переговорах

В частности, Москва требует от Украины отказаться от репараций и вывести войска из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Россия хочет, чтобы международное сообщество признало Крым и оккупированные территории частью России. Такие условия противоречат подходу Запада, в частности США, и вызывают разочарование среди европейских союзников.

CNN со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что турецкие посредники, на фоне безрезультатности переговоров, предложили хотя бы обмен пленными, в частности детей, гражданских и военных.

К слову, украинские партнеры настаивают на усилении давления на Россию, чтобы заставить ее пойти на уступки и обсудить обмен пленными и встречу Зеленского и Путина.

Владимир Зеленский отметил необходимость большего давления на Россию и выразил надежду на новый пакет санкций, который коснется финансирования российской военной машины.