Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах по миру в Украине
- Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прокомментировал встречу в Париже, отметив прогресс в переговорах.
- Стороны обсудили рамки двусторонних гарантий безопасности и план экономического восстановления Украины.
Во Франции состоялась встреча лидеров "Коалиции желающих" и Украины, к которой присоединилась и американская делегация. Так, прошли результативные переговоры по урегулированию конфликта в Украине. По договоренностям удалось достичь заметного прогресса.
Соответствующее заявление посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф сделал по итогам переговоров в Париже 6 января, передает 24 Канал.
Смотрите также Вооруженные Силы Украины будут первой линией обороны для сдерживания России, – Макрон
Как американцы оценили переговоры?
В состав делегации США входили специальный посланник Стив Уиткофф, советник президента Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Чарльз Кушнер и советник Белого дома Джош Груенбаум.
Американские представители провели отдельные переговоры с европейскими лидерами, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским.
По словам Стива Уиткоффа, стороны достигли существенного прогресса по нескольким ключевым направлениям, в частности относительно рамок двусторонних гарантий безопасности для Украины и плана долгосрочного экономического процветания и восстановления страны.
Стоит подчеркнуть, что "Коалиция желающих" также обнародовала заявление, в котором обозначила свои принципы предоставления гарантий безопасности. Речь идет также о Парижской декларации о развертывании многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины.
Надежные гарантии безопасности и мощные обязательства по экономическому процветанию являются необходимыми условиями для достижения длительного мира в Украине, и мы будем продолжать совместно работать над этим,
– подчеркнул Уиткофф.
Он отметил, что заключенное соглашение откроет перед украинским народом "огромные возможности" после окончания войны, ведь "мощная и стабильная экономика неразрывно связана с надежными механизмами безопасности".
Кроме того, Уиткофф проинформировал, что переговоры в Париже продолжались в течение 10 часов и продолжатся с украинской делегацией уже в ближайшее время.
Другие заявления лидеров по итогам встречи
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что мощная и боеспособная армия Украины будет играть ключевую роль в системе будущих гарантий ее безопасности. Он также назвал, какой будет численность ВСУ после прекращения огня.
Даже в период возможного перемирия украинские войска останутся на передовой как основной барьер для предотвращения любых агрессивных действий.
Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о достижении договоренности между Лондоном и Парижем о создания сети военных центров на территории Украины после официального согласования режима прекращения огня.