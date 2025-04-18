Вэнс оптимистично настроен относительно переговоров о прекращении огня в Украине
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно переговоров между Украиной и Россией во время визита в Италию.
- Визит Вэнса в Италию продолжается с 18 по 20 апреля, где он провел встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
- США планируют заключить перемирие в Украине в течение следующих нескольких недель, а Европейские партнеры обсуждают возможные санкции против России.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сдержанный оптимизм относительно переговорного процесса между Украиной и Россией. Сейчас он находится с визитом в Италии.
Он отметил, что поговорит об Украине с премьер-министром Италии Мелони. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Вэнс оптимистичен относительно мира в Украине
Во время визита в Италию Вэнс заявил, что оптимистично настроен относительно переговоров между Украиной и Россией.
У нас есть некоторые вопросы, которые нужно решить: я проинформирую премьер-министра (Джорджию Мелони, – 24 Канал) о переговорах между Россией и Украиной, мы уже говорили об этом раньше, у нас есть ощущение позитива и оптимизма,
– сказал он.
Визит Венса в Италию продолжается с 18 по 20 апреля. В Риме он уже провел ряд встреч, в частности с главой итальянского правительства Джорджией Мелони и государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
Напомним, по информации Bloomberg, США настроены заключить полное перемирие в Украине в течение следующих нескольких недель. Европейские партнеры поддерживают усилия США, а также обсуждают возможные санкции против России в случае отсутствия ее уступок.