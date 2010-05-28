Путин ставит ультиматум Трампу: есть ли теперь надежда на "мир через силу" и чего ждать Украине

В соцсетях очень популярно крылатое выражение: "Американцы всегда находят единственно правильное решение. После того, как перепробуют все остальные". FOX News приписывают эти слова британскому премьеру Уинстону Черчиллю, однако до сих пор не существует никаких доказательств того, что он это говорил. Правда, не существует и опровержений, что он так не думал, когда много месяцев, казалось, напрасно убеждал США в необходимости стать на правильную сторону истории и присоединиться к борьбе против нацизма.

В итоге Америка все же вступила во Вторую мировую, но только после того, как Япония разбомбила базу ВМС США на Гавайях, а Гитлер сам объявил войну Америке, фактически не оставив ей выбора и дав право через много лет после тех событий одному американскому президенту хвастаться, что именно США победили нацизм, а все остальные государства были у американцев на подхвате.

24 Канал продолжает рассказывать, на каком этапе сейчас находится мирный процесс, есть ли надежда на "мир через силу" и понял ли американский президент Дональд Трамп, что с Россией никакого "peace deal done" не получится.

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Меняет ли Трамп свое отношение к Путину

Еще один популярный штамп гласит, что история всегда повторяется. Это довольно противоречивое утверждение, впрочем, сейчас мы видим, что США – до сих пор самая мощная держава мира и самый мощный союзник Украины – склоняется к тому, чтобы наконец найти единственно правильное решение, то есть увидеть корень проблемы в России и принять соответствующие меры.

Последние заявления президента Трампа и его посты в соцсетях указывают, что "конфетно-букетный период" его романса с Путиным завершается.

У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он стал абсолютно сумасшедшим! Он без надобности убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет получить ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но, если он это сделает, это приведет к краху России,

– Трамп шокирован действиями России, о чем сообщил в ночной заметке от 26 мая 2025 года.

В том же посте Трамп традиционно нападает и на Зеленского, но дает понять, что его вина лишь в том, что он громко заявил об очередном российском военном преступлении и потребовал реакции на него от мировых лидеров. И прежде всего Трампа.

Но президенту США не очень нравится, когда его отвлекают от игры в гольф – он хочет развлекаться и насмехаться над друзьями, которых атакуют гуси, а не реагировать на обстрелы жилых кварталов в Киеве, но вынужден это делать, потому что недавно говорил, что все контролирует и его "друг Владимир", оказывается, очень хочет мира.

Большие перемены: будет ли наконец "мир через силу"

Трамп все чаще стал говорить "Владимир, стоп!" и значительно меньше упоминать Украину и ее президента как виновника всех бед, хотя MAGA-пропаганда во главе с самим Трампом этим активно занимались в последние 2 года. Следствием этих действий стало блокирование американской помощи Украине зимой 2023–2024 года и прямой шантаж весной 2025-го.

Сейчас же риторика меняется. Госсекретарь Рубио еще, конечно, не может позволить себе назвать Путина военным преступником, но спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог снова смело называет вещи своими именами и устраивает экзекуцию ведущему российскому блогеру Дмитрию Медведеву за попытки угрозы в адрес США и намеки на Третью мировую войну.

Владимир Путин не понимает, что, если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем,

– Трамп признает, что играл на стороне России, а также предупреждает Путина 27 мая 2025 года.

"Что касается слов Трампа о том, что Путин играет с огнем и что с Россией происходят действительно плохие вещи, я знаю только одну действительно вещь – Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!" – заместитель секретаря СНБО России Медведев отвечает Трампу.

"Разжигание страха перед Третьей мировой войной – это досадный, безрассудный комментарий, который не подобает мировой державе. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и прекратить убийства. Мы ожидаем получения меморандума, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно", – Кит Келлог продолжает тренд и отвечает на угрозы Медведева вместо Трампа.

В Конгрессе снова, как в 2022 году, главная эмоция – русофобия. Она также до сих пор недостаточна, но сенатор Линдси Грэм снова объявил себя самым большим другом Украины и активно предлагает Трампу применить против России серию "воспитательных мер", апеллируя к невозможности повторения позора в виде поспешного выхода США из Афганистана.

Трамп, конечно, сопротивляется как может и оттягивает до последнего необходимость быть сильным (чего стоит его фактический саботаж европейского ультиматума Путину от 10 мая и саботаж собственной идеи о безусловной остановке боевых действий на 30 дней). Но если Трамп чего-то и боится, то это общественного мнения, которое все больше убеждается, что он – слабый, а это приводит к падению рейтингов. А именно этим он и занимался последние 4 месяца (то есть все свое время в Белом доме). Сейчас же конгрессмены и сенаторы, а также журналисты и блогеры старательно загоняют Трампа к необходимости того самого "мира через силу".

Россия идет ва-банк: какой ультиматум ставит Путин

То же, кстати, делает и Россия, постоянно демонстрируя полное пренебрежение к трамповому искусству заключать сделки и делая невозможным "peace deal done" неадекватными требованиями. Путин откровенно наплевал на Трампа, когда отправил в Стамбул вместо себя бутафорскую делегацию во главе с Мединским, а потом еще раз унизил США, когда Мединский произнес ультиматум Украине и ее союзникам.

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Затем был телефонный разговор Трампа и Путина, после которого Трамп пообещал, что все будет хорошо, а Путин отдал приказ о массированной атаке по украинским городам. Трампу ничего не оставалось, как объявить, что Путин "совсем сошел с ума", а он – Трамп – якобы всегда знал, что Путин хочет захватить всю Украину, а еще – играет с огнем.

Новый раунд "игры с огнем" должен произойти совсем скоро – сейчас США ожидают от России так называемый "меморандум" с требованиями и пожеланиями относительно будущих мирных переговоров. По словам Келлога, США уже получили украинский документ и ждут того же от России.

Россияне в лице Лаврова заявляли, что завершат работу над его написанием сразу после завершения обмена "1000 на 1000", который состоялся с пятницы по воскресенье. Сейчас о нем официально не объявлено, но агенция Reuters, говорит, что уже имеет соответствующие черновики и комментарии к ним от окружения Путина.

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Что в этих черновиках? Ничего нового, чтобы мы не слышали за все эти годы.

Разве что теперь Путин хочет от западных лидеров письменных обещаний о прекращении расширения НАТО на восток, то есть бана не только для Украины, но также и Молдовы и Грузии (или других бывших колоний России).

Кроме того, Россия хочет, чтобы Украина оставалась нейтральной, а с Москвы сняли часть западных санкций.

Россия требует разблокирования российских суверенных активов и отмены украинских законов, которые якобы ставят под угрозу русскоязычное население в Украине.

Кроме того, Россия хочет получить полностью четыре региона на востоке Украины, которые считает своими и которые даже до сих пор не смогла захватить полностью. Напомним, что сейчас Россия полностью контролирует только один украинский регион – оккупированный Крым, зато Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожские области не является под полной оккупацией россиян.

Станция конечная

Фактически имеем дело с ультиматумом. При этом Россия показательно демонстрирует чрезмерные "понты", всем своим видом намекая, что переговоры в Ватикане, Швейцарии или Стамбуле ничего не изменят.

Источники Reuters в Кремле предостерегают, если Путин поймет, что не может заключить "мирное соглашение" на своих условиях, он будет пытаться военными победами показать украинцам и европейцам, что "мир завтра будет еще больнее".

Если же Путин увидит тактическую возможность на поле боя (намек на большое летнее наступление, которое уже началось на Донбассе – 24 Канал), он будет продвигаться дальше. А Кремль считает, что Россия может воевать годами, независимо от санкций и экономического давления Запада.

Если это не прямой и очень наглый вызов Западу и лично Трампу, то что же тогда? Дональд Трамп и его окружение не могут этого не понимать. Похоже, как бы не сопротивлялся и не придумывал новые "отмазки" Трамп, американцы вскоре прибудут на финальную станцию под названием "Единственно правильное решение", ибо на станциях "Отрицание", "Гнев", "Торг" и "Депрессия" они уже побывали.