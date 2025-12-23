Внутренняя борьба в администрации Трампа: Рубио и Уиткофф конкурируют из-за мирного плана

В администрации Трампа возникла скрытая конкуренция между спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио. Произошло это на фоне продвижения мирных инициатив для Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Что известно о конкуренции Рубио и Уиткоффа?

По информации издания спецпредставитель Трампа неоднократно проводил международные контакты по вопросам мирного соглашения для Украины без ведома Марко Рубио. В частности весной он договорился о личной встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. О ней Рубио узнал случайно, и смог попасть только после того, как получил согласие от Виткоффа.

Подобная ситуация произошла и в конце ноября. Тогда спецпредставитель Трампа организовал встречу с украинскими чиновниками во Флориде после переговоров в Женеве. Рубио узнал о ней позже – после обращения украинской стороны к его команде. Источники издания отмечают, что госсекретаря фактически отстранили от процесса, которым он должен был бы руководить.

Совершенно очевидно, что Рубио был исключен из этого процесса. Он должен был бы быть тем, кто руководит всем этим,

– пишет издание.

В то же время напряжение между Уиткоффом, Рубио и чиновниками Госдепа вызывают вопросы безопасности, в частности во время поездок спецпредставителя в Россию. В администрации Трампа выражают обеспокоенность из-за использования Уиткоффом собственного самолета, который не оборудован защищенными каналами связи.

Впрочем, в Белом доме уверяют, что Марко Рубио и Стив Уиткофф работают согласованно и совместно прилагают усилия, чтобы прекратить войну в Украине.

