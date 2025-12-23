Внутрішня боротьба в адміністрації Трампа: Рубіо та Віткофф конкурують через мирний план

В адміністрації Трампа виникла прихована конкуренція між спецпредставником президента Стівом Віткоффом та держсекретарем Марко Рубіо. Сталось це на тлі просування мирних ініціатив для України.

Що відомо про конкуренцію Рубіо та Віткоффа?

За інформацією видання спецпредставник Трампа неодноразово проводив міжнародні контакти з питань мирної угоди для України без відома Марко Рубіо. Зокрема навесні він домовився про особисту зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Про неї Рубіо дізнався випадково, і зміг потрапити лише після того, як отримав згоду від Віткоффа.

Подібна ситуація сталась і наприкінці листопада. Тоді спецпредставник Трампа організував зустріч з українськими посадовцями у Флориді після переговорів у Женеві. Рубіо дізнався про неї згодом – після звернення української сторони до його команди. Джерела видання зазначають, що держсекретаря фактично усунули від процесу, яким він мав би керувати.

Цілком очевидно, що Рубіо був виключений з цього процесу. Він мав би бути тим, хто керує всім цим,

Водночас напруження між Віткоффом, Рубіо та посадовцями Держдепу викликають питання безпеки, зокрема під час поїздок спецпредставника до Росії. В адміністрації Трампа висловлюють занепокоєння через використання Віткоффом власного літака, який не обласднаний захищеними каналами зв'язку.

Втім, у Білому домі запевняють, що Марко Рубіо та Стів Віткофф працюють узгоджено й спільно докладають зусиль аби припинити війну в Україні.

Що відомо про мирні перемовини в США?