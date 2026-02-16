Не заставляем подписывать соглашение, – Рубио назвал роль США в мирном процессе

Марко Рубио заверил, что США не навязывают кому-либо из сторон принимать будущее соглашение для завершения войны в Украине. Вашингтон якобы просто хочет помочь достичь договоренностей.

Об этом государственный секретарь США заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 16 февраля.

Настаивают ли США на подписании мирного соглашения?

Марко Рубио высказался о мирном соглашении для урегулирования войны России против Украины. По его убеждению, США – единственная страна, которая может посадить обе стороны за стол переговоров.

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, ни одно государство в Европе "не может так сделать". Поэтому он подчеркнул, что США стремятся лишь сыграть роль в достижении мирного соглашения, а не заставить подписать его.

Мы не навязываем соглашение никому, мы не заставляем никого принимать соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь,

– заверил госсекретарь США.

На каком этапе трехсторонние мирные переговоры?