"США не исправят плачевную ситуацию": СМИ рассказали, как Дрисколл пугал Киев поражением на фронте

Министр армии США Дрисколл 25 ноября закончил два дня встреч с российской делегацией в Абу-Даби. А до этого он посещал Киев, где заявил, что НАТО не сможет исправить "плачевную" для Украины ситуацию на фронте, потому что возможности ограничены.

Американец добавил, что Киев вынужден будет "пойти на уступки". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Что думает Дрисколл о войне в Украине и ее окончании?

Перед встречей с россиянами Дрисколл передал мирный план Трампа из 28 пунктов президенту Зеленскому. Это сопровождалось "строгим сообщением".

Послушайте, вот какова реальность ситуации. Украина сейчас находится в невыгодном положении. США и НАТО имеют ограниченные возможности для того, чтобы изменить вашу невыгодную ситуацию на поле боя, и нынешний курс является неустойчивым. Поэтому придется пойти на жесткие уступки,

– цитируют источники New York Post министра армии США.

Дрисколл говорил, что украинские военные якобы потерпят неизбежное поражение от путинской армии. Он считает, что Россия имеет возможность вести войну бесконечно, а ситуация для Украины будет только ухудшаться.

Так Дрисколл настаивал на немедленном подписании мирного плана США Киевом.

Затем он поехал на встречу с россиянами, но до сих пор непонятно, какого именно прогресса достиг с ними.

Что известно о переговорах в Абу-Даби?