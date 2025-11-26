"США не виправлять плачевну ситуацію": ЗМІ розповіли, як Дрісколл лякав Київ поразкою на фронті

Міністр армії США Дрісколл 25 листопада закінчив два дні зустрічей із російською делегацією в Абу-Дабі. А до цього він відвідував Київ, де заявив, що НАТО не зможе виправити "плачевну" для України ситуацію на фронті, бо можливості обмежені.

Американець додав, що Київ змушений буде "піти на поступки". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на New York Post.

Дивіться також У Москві очікують на візит Віткоффа наступного тижня

Що думає Дрісколл про війну в Україні та її закінчення?

Перед зустріччю з росіянами Дрісколл передав мирний план Трампа із 28 пунктів президенту Зеленському. Це супроводжувалося "суворим повідомленням".

Послухайте, ось яка реальність ситуації. Україна зараз перебуває у невигідному становищі. США і НАТО мають обмежені можливості для того, щоб змінити вашу невигідну ситуацію на полі бою, і нинішній курс є нестійким. Тому доведеться піти на жорсткі поступки,

– цитують джерела New York Post міністра армії США.

Дрісколл говорив, що українські військові нібито зазнають неминучої поразки від путінської армії. Він вважає, що Росія має можливість вести війну нескінченно, а ситуація для України буде лишень погіршуватися.

Так, Дрісколл наполягав на негайному підписанні мирного плану США Києвом.

Потім він поїхав на зустріч із росіянами, але досі незрозуміло, якого саме прогресу досяг з ними.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі?