Никаких гарантий безопасности до заключения мирного соглашения: в Politico рассказали о планах США

Вашингтон стремится сначала согласовать "мирное соглашение" для Украины и только тогда рассматривать любые долгосрочные гарантии безопасности. Именно такие условия поставил госсекретарь США Марко Рубио европейским союзникам во время недавних переговоров.

По словам дипломатов, некоторые страны ЕС опасаются, что США могут занять более нейтральную позицию, что потенциально склонит баланс в пользу России. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Politico.

Когда ждать гарантий безопасности от США?

Издание со ссылкой на европейского дипломата и лицо, знакомое с ходом переговоров ссылается на слова Марко Рубио, который отметил, что президент Дональд Трамп проведет переговоры по гарантиям безопасности для Киева, которые должны обеспечить устойчивую защиту страны, позже.

В то же время лидеры Украины считают западные гарантии безопасности ключевым условием для любого соглашения с Россией. Со своей стороны члены НАТО пытаются определить, как поддержать Украину в военной и разведывательной сфере.

По словам европейских дипломатов, США пока не детализируют условия гарантий, а Белый дом подчеркивает, что любой окончательный мирный план будет предусматривать полные гарантии безопасности для Украины.

Администрация Трампа неоднократно подтверждала, публично и частно, что любое соглашение должно предусматривать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины,

– заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Ранее американские предложения включали сокращение численности украинской армии до 600 тысяч человек без ограничений в отношении российских войск, что вызвало критику.

Однако Рубио и американские чиновники подают 28-пунктный план только как "отправную точку", а не как окончательное предложение.

Европейские эксперты также отмечают, что предложение не содержит положений о правах человека, гуманитарное и международное право, создавая "дыры" в новой архитектуре безопасности Европы.

Как американцы стремятся согласовать мирный план?