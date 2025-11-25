Будет тупик, – политолог указал на наиболее спорный вопрос мирного плана
- Трамп не вникает в детали мирного плана и вряд ли будет обсуждать с Зеленским конкретные вопросы территориального обмена.
- Статус оккупированных территорий является главным спорным вопросом, поскольку Украина не признает их российскими, а Россия не готова их возвращать.
Трамп не углублялся в детали мирного плана и вряд ли будет серьезно обсуждать с Зеленским конкретные вопросы территориального обмена. Ведь вопрос статуса оккупированных территорий – это тупик.
Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что де-факто признание оккупированных территорий может иметь серьезные негативные последствия для Украины, в частности позволить американскому бизнесу работать там.
Существует ли сейчас механизм решения статуса оккупированных территорий?
Американские медиа сообщали, что Трамп не изучал деталей мирного плана, особенно по вопросам безопасности. А в украинском переводе плана Виткоффа-Дмитриева были ошибки – эксперты обратили внимание на упоминание договора СНВ-И о стратегических наступательных вооружениях, который давно не действует.
Важно! США подготовили мирный план из 28 пунктов, который позже претерпел изменения после переговоров в Женеве: некоторые пункты были изъяты или отредактированы.
Вопрос "де-факто признания оккупированных территорий" является одним из самых сложных, ведь непонятно, что именно означает этот термин.
В свое время была определенная ситуация со странами Балтии, которые были включены в состав Советского Союза, и США юридически не признавали их аннексии. Однако де-факто со статусом этих территорий мирились.
"Если, например, американские компании смогут вести бизнес на оккупированных территориях, то фактически это и будет означать "де-факто" признание", – объяснил Фесенко.
Сейчас любой компромисс между Украиной и Россией, без участия Трампа, даже теоретически невозможен.
Этот вопрос может и в дальнейшем подниматься, но, скорее всего, реального механизма решения статуса этих территорий сейчас просто не существует,
– подчеркнул Фесенко.
Что еще известно о ходе мирных переговоров?
- США и Украина согласовали большинство пунктов мирного плана, но три ключевых вопроса – передача части территорий России, ограничение численности ВСУ и отказ от членства в НАТО – остаются спорными.
- Трамп готов встретиться с Зеленским и Путиным, если соглашение о прекращении войны будет заключено или на финальной стадии; для этого он поручил спецпосланнику Стиву Виткоффу контактировать с Россией, а министру армии США Дэну Дрисколлу – с Украиной.
- Эксперты считают, что до подписания мирного соглашения еще далеко и прогнозируют, что Россия будет затягивать время до начала зимних праздников.