Будет тупик, – политолог указал на наиболее спорный вопрос мирного плана

Трамп не углублялся в детали мирного плана и вряд ли будет серьезно обсуждать с Зеленским конкретные вопросы территориального обмена. Ведь вопрос статуса оккупированных территорий – это тупик.

Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что де-факто признание оккупированных территорий может иметь серьезные негативные последствия для Украины, в частности позволить американскому бизнесу работать там.

Существует ли сейчас механизм решения статуса оккупированных территорий?

Американские медиа сообщали, что Трамп не изучал деталей мирного плана, особенно по вопросам безопасности. А в украинском переводе плана Виткоффа-Дмитриева были ошибки – эксперты обратили внимание на упоминание договора СНВ-И о стратегических наступательных вооружениях, который давно не действует.

Важно! США подготовили мирный план из 28 пунктов, который позже претерпел изменения после переговоров в Женеве: некоторые пункты были изъяты или отредактированы.

Вопрос "де-факто признания оккупированных территорий" является одним из самых сложных, ведь непонятно, что именно означает этот термин.

В свое время была определенная ситуация со странами Балтии, которые были включены в состав Советского Союза, и США юридически не признавали их аннексии. Однако де-факто со статусом этих территорий мирились.

"Если, например, американские компании смогут вести бизнес на оккупированных территориях, то фактически это и будет означать "де-факто" признание", – объяснил Фесенко.

Сейчас любой компромисс между Украиной и Россией, без участия Трампа, даже теоретически невозможен.

Этот вопрос может и в дальнейшем подниматься, но, скорее всего, реального механизма решения статуса этих территорий сейчас просто не существует,

– подчеркнул Фесенко.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?