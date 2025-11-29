"Сперва сделка – потом гарантии": не готовят ли США ловушку для Украины
- Европейские страны обеспокоены возможным планом США согласовать мирное соглашение перед обсуждением гарантий безопасности для Украины.
- США передали Украине документ с идеями гарантий безопасности, напоминающие 5 статью НАТО, но полного понимания по их реализации пока нет.
В Европе нарастает опасение из-за возможной стратегии США относительно мирного плана. Европейские страны предполагают, что американцы сначала планируют согласовать мирное соглашение и уже потом обсудить гарантии безопасности. Однако пока никто в мире окончательно не понимает, как завершится война.
Такое мнение 24 Канала озвучила политическая журналистка Юлия Забелина, отметив, что и американцы, и европейцы еще будут выдвигать различные формулировки и пункты. Поэтому Украина должна понимать их цели, особенно внутреннюю политику США.
Не готовят ли США ловушку для Украины?
По словам политической журналистки, недавно США передали Украине документ с идеями гарантиями безопасности. Они напоминают 5 статью НАТО, которая предусматривает, что вооруженное нападение на одного члена будет считаться нападением на всех членов Альянса.
Ожидают подписания мирного договора. Я уверена, что предложений будет еще много, еще будут дописывать мирный план. Гарантии безопасности будут идти в контексте плана,
– подчеркнула она.
Однако Забелина объяснила, что полного понимания как в американской администрации, так в европейских партнеров относительно реальных гарантий безопасности для Украины пока, к сожалению, нет. Именно поэтому в будущем мы будем слышать еще много версий.
Она добавила, что украинцы, реагируя на все сообщения о планах завершения войны, должны понимать, что происходит внутри американской администрации. Например, сейчас там ведутся дискуссии о выводе войск США из Европы. Некоторые американские политики выступают за то, чтобы их оставить.
Другие же говорят, что стоит переориентироваться на Азию, поэтому якобы сначала соглашение – потом гарантии безопасности для Украины уже от Европы,
– отметила политическая журналистка.
Обратите внимание! США пока не детализируют условия гарантий. В то же время Белый дом сообщил, что любой окончательный мирный план будет предусматривать полные гарантии безопасности для Украины.
Что сейчас известно о мирном процессе по Украине?
- Рустем Умеров вместе с украинской делегацией 29 ноября отправился в США. Именно там должны быть доработаны моменты, о которых говорилось ранее на переговорах в Женеве по окончания войны.
- В издании CNN отметили, что Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором. Он должен или уступить оккупированными областями, или все же взвесить гарантии безопасности от США и Европы.
- Между тем Дональд Трамп не видит ничего плохого в уступках территориями, потому что, по его словам, ближайшие месяцы Украина и так их потеряет.