"Сперва сделка – потом гарантии": не готовят ли США ловушку для Украины

В Европе нарастает опасение из-за возможной стратегии США относительно мирного плана. Европейские страны предполагают, что американцы сначала планируют согласовать мирное соглашение и уже потом обсудить гарантии безопасности. Однако пока никто в мире окончательно не понимает, как завершится война.

Такое мнение 24 Канала озвучила политическая журналистка Юлия Забелина, отметив, что и американцы, и европейцы еще будут выдвигать различные формулировки и пункты. Поэтому Украина должна понимать их цели, особенно внутреннюю политику США.

Не готовят ли США ловушку для Украины?

По словам политической журналистки, недавно США передали Украине документ с идеями гарантиями безопасности. Они напоминают 5 статью НАТО, которая предусматривает, что вооруженное нападение на одного члена будет считаться нападением на всех членов Альянса.

Ожидают подписания мирного договора. Я уверена, что предложений будет еще много, еще будут дописывать мирный план. Гарантии безопасности будут идти в контексте плана,

– подчеркнула она.

Однако Забелина объяснила, что полного понимания как в американской администрации, так в европейских партнеров относительно реальных гарантий безопасности для Украины пока, к сожалению, нет. Именно поэтому в будущем мы будем слышать еще много версий.

Она добавила, что украинцы, реагируя на все сообщения о планах завершения войны, должны понимать, что происходит внутри американской администрации. Например, сейчас там ведутся дискуссии о выводе войск США из Европы. Некоторые американские политики выступают за то, чтобы их оставить.

Другие же говорят, что стоит переориентироваться на Азию, поэтому якобы сначала соглашение – потом гарантии безопасности для Украины уже от Европы,

– отметила политическая журналистка.

Обратите внимание! США пока не детализируют условия гарантий. В то же время Белый дом сообщил, что любой окончательный мирный план будет предусматривать полные гарантии безопасности для Украины.

Что сейчас известно о мирном процессе по Украине?