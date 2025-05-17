На прошлой неделе Путин отверг план урегулирования, составленный США с участием Украины и Европы, – FT

В четверг, на прошлой неделе, высокопоставленные российские чиновники сообщили специальному посланнику Трампа, что Путин не хочет обсуждать "мирный план" из 22 пунктов, который Уиткофф разработал "при участии Украины и Европы".

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на 3 источника, проинформированы о дискуссии, сообщает 24 Канал.

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Путин отверг план урегулирования войны

Издание пишет, что эти 22 пункта якобы были подробно обсуждены на следующий день во время звонка между украинскими и американскими чиновниками. По словам журналистов, в разговоре принимали Андрей Ермак и Рустем Умеров, а также Марко Рубио и Кит Келлог.

Ответ России привел к тому, что Уиткофф, который встречался с Путиным на переговорах с февраля уже 4 раза, отложил предыдущие планы встретиться с российским диктатором на этой неделе. Человек, близкий к спецпосланнику Трампа, сказал, что поездка не была запланирована.

В последующие дни темпы дипломатической деятельности набрали обороты. Европейские и украинские лидеры встретились, чтобы призвать к безусловному 30-дневному прекращению огня, предупреждая Путина о жестких новых санкциях, если он не выполнит требование, которое поддерживают США.

Журналисты также отметили, что нежелание российского диктатора участвовать в основных мирных переговорах стало более очевидным в последние дни, даже для тех в администрации Дональда Трампа, кто раньше относился к Путину с пониманием.