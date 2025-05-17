Про це пише Financial Times з посиланням на 3 джерела, проінформовані про дискусії, повідомляє 24 Канал.

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Путін відкинув план врегулювання війни

Видання пише, що ці 22 пункти нібито були детально обговорені наступного дня під час дзвінка між українськими та американськими чиновниками. За словами журналістів, у розмові брали Андрій Єрмак і Рустем Умєров, а також Марко Рубіо й Кіт Келлог.

Відповідь Росії призвела до того, що Віткофф, який зустрічався з Путіним на переговорах з лютого вже 4 рази, відклав попередні плани зустрітися з російським диктатором цього тижня. Людина, близька до спецпосланця Трампа, сказала, що поїздка не була запланована.

У наступні дні темпи дипломатичної діяльності набрали обертів. Європейські й українські лідери зустрілися, аби закликати до безумовного 30-денного припинення вогню, попереджаючи Путіна про жорсткі нові санкції, якщо він не виконає вимогу, яку підтримують США.

Журналісти також зазначили, що небажання російського диктатора брати участь в основних мирних переговорах стало більш очевидним в останні дні, навіть для тих в адміністрації Дональда Трампа, хто раніше ставився до Путіна з розумінням.