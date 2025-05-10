Про це у суботу, 10 травня, посилаючись на джерела, пише NBC News, передає 24 Канал. Згідно з оприлюдненою інформацією, враховують і російську вимогу.

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Що передбачають пропозиції

За даними джерел видання, серед вказаних у документі пропозицій є 30-денне припинення вогню та те, що США не будуть підтримувати вступ України в НАТО. Зауважимо, що це не те саме, що відмова України від вступу в Альянс.

Якщо Путін хоче знайти вихід, ось йому вихід,

– сказав NBC News один із чиновників.

За словами співрозмовників, тепер спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повинен представити відповідні пропозиції російському диктатору Володимиру Путіну для ознайомлення.

До слова, раніше стало відомо про те, що Європа скоординувала зі США спільний план дій щодо досягнення перемир'я в Україні. Вони запропонують Росію припинення вогню на 30 днів, а у разі її відмови посилять тиск на Москву.

Нагадаємо, лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі закликали Росію до 30-денного припинення вогню під час візиту до Києва. Україна вже висловила готовність до такого перемир'я, за підсумками зустрічі.