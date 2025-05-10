Об этом в субботу, 10 мая, ссылаясь на источники, пишет NBC News, передает 24 Канал. Согласно обнародованной информации, учитывают и российское требование.

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Что предусматривают предложения

По данным источников издания, среди указанных в документе предложений есть 30-дневное прекращение огня и то, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО. Заметим, что это не то же, что отказ Украины от вступления в Альянс.

Если Путин хочет найти выход, вот ему выход,

– сказал NBC News один из чиновников.

По словам собеседников, теперь спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен представить соответствующие предложения российскому диктатору Владимиру Путину для ознакомления.

К слову, ранее стало известно о том, что Европа скоординировала с США совместный план действий по достижению перемирия в Украине. Они предложат России прекращение огня на 30 дней, а в случае ее отказа усилят давление на Москву.

Напомним, лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию к 30-дневному прекращению огня во время визита в Киев. Украина уже выразила готовность к такому перемирию, по итогам встречи.