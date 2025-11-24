Трамп лишь поверхностно ознакомлен со "своим" мирным планом, – WP

Дональд Трамп столкнулся с критикой со стороны конгрессменов и собственного электората из-за мирного плана, который он не писал. Более того, вероятно, c которым особо не знаком.

Американское мирное предложение из 28 пунктов на днях "слили" в СМИ. Стало известно, что над проектом документа работали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев, передает 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post.

Что известно о связи Трампа с мирным планом?

План удовлетворяет большинство требований России и игнорирует "красные линии" Киева. Это вызвало возмущение у значительной части республиканцев. Конгрессмены предположили, что документ был написан российской стороной.

Справка: Так называемое американское мирное предложение является российским. Первоначальная версия документа содержала 30 пунктов, а не 28. Два или изъяли, или умышленно скрыли. Такое мнение высказал болгарский журналист Христо Грозева. Также журналисты The Guardian обнаружили в тексте русизмы. У медийщиков сложилось впечатление, что текст просто перевели через переводчик.

Удивлены были не только республиканцы, но и представители администрации Трампа ничего не знали о мирном плане, который Виткофф и Дмитриев разрабатывали тайно в октябре во время встречи в Майами.

Как пишет Bloomberg, Дональд Трампа вообще едва ли не последним узнал о существовании мирного плана. Однако президент одобрил документ после того, как ему рассказали о нем.

Американский чиновник, который говорил на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса, сказал, что политик не углублялся в детали мирного предложения.

Вы ему говорите: "Я попробую договориться". Он отвечает: "Хорошо, смотрите, что можно сделать". Вот такой уровень детализации он имеет,"

– подытожил чиновник.

