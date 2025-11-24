Трамп лише поверхово ознайомлений зі "своїм" мирним планом, – WP

Дональд Трамп зіткнувся із критикою з боку конгресменів і власного електорату через мирний план, який він не писав. Ба більше, ймовірно, не особливо знайомий.

Американську мирну пропозицію з 28 пунктів днями "злили" у ЗМІ. Стало відомо, що над проєктом документу працювали спецпосланець Трампа Стів Віткофф і спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв, передає 24 Канал із посиланням на The Washinghton Post.

Дивіться також Переговори у Женеві: які компроміси вже є, та що спірне мають обговорити Зеленський і Трамп

Що відомо про зв'язок Трампа з мирним планом?

План задовольняє більшість вимог Росії та ігнорує "червоні лінії" Києва. Це викликало обурення у значної частини республіканців. Конгресмени припустили, що документ був написаний російською стороною.

Довідка: Так звана американська мирна пропозиція є російською. Початкова версія документу містила 30 пунктів, а не 28. Два або вилучили, або навмисне приховали. Таку думку висловив болгарський журналіст Христо Грозєв. Також журналісти The Guardian виявили у тексті русизми. У медійників склалося враження, що текст просто переклали через перекладач.

Здивовані були не лише республіканці, але й представники адміністрації Трампа нічого не знали про мирний план, який Віткофф і Дмитрієв розробляли таємно у жовтні під час зустрічі у Маямі.

Як пише Bloomberg, Дональд Трампа взагалі ледве не останнім довідався про існування мирного плану. Однак президент схвалив документ після того, як йому розповіли про нього.

Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності через чутливість питання, сказав, що політик не заглиблювався у деталі мирної пропозиції.

Ви йому кажете: "Я спробую домовитися". Він відповідає: "Добре, дивіться, що можна зробити". Ось такий рівень деталізації він має,"

– підсумував чиновник.

Що відомо про останні новини щодо мирного плану США?