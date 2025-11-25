Трамп отправляет Уиткоффа на переговоры с Путиным
- Трамп поручил Стиву Уиткоффу ехать в Москву для переговоров с Путиным.
- Президент США отправляет министра армии Дэна Дрисколла на встречу с украинской стороной.
Дональд Трамп создал новое заявление о своем мировом плане. Президент США заявил, что за несколько минут его команда достигла значительного прогресса в завершении войны между Росией и Украиной.
Мирный план США, состоявший из 28 пунктов, переписали с учетом предложений от Киева и Москвы. Осталось согласовать только несколько разногласий. Об этом Дональд Трамп написал в собственной соцсети 25 ноября, передает 24 Канал.
Смотрите также План Трампа требует от Украины отказа от НАТО: у Зеленского сказали, пойдут ли на это
Что известно о поездке Уиткоффа в Москву?
Трамп сообщил, что поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу отправиться в Москву на переговоры с главой Кремля. В то же время министру армии США Дэну Дрисколлу политик приказал встретиться с украинской стороной.
Также Дональд Трамп выразил надежду, что он скоро сможет встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Президент США подчеркнул, что это произойдет только после того, как мирное соглашение будет окончательным или на завершающей стадии.
В ходе пресс-конференции американский лидер предположил, что мирное соглашение между сторонами будет заключено вскоре.
- Напомним, что 23 ноября в Женеве прошли переговоры между США, Украиной и Европой. Киев и европейские союзники предложили свои поправки к американскому мирному плану. 28 пунктов уменьшили до 19.
- Как пишет CNN, США и Украина согласовали большинство пунктов мирного плана, но три ключевых вопроса остаются спорными. Речь идет о передаче части украинских территорий России, ограничении численности ВСУ до 600 тысяч и отказе от стремления стать членом НАТО.
- По данным СМИ, 25 ноября в Абу-Даби прошла встреча делегаций США и России. На ней обсуждался тот же мирный план.
- По итогам Женевских переговоров Владимир Зеленский заявил, что чувствительные вопросы, прежде всего в отношении территорий, хочет обсудить лично с Дональдом Трампом. Ради этого президент Украины готов ко встрече с американцем уже 27 ноября.