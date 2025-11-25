Трамп отправляет Уиткоффа на переговоры с Путиным

Дональд Трамп создал новое заявление о своем мировом плане. Президент США заявил, что за несколько минут его команда достигла значительного прогресса в завершении войны между Росией и Украиной.

Мирный план США, состоявший из 28 пунктов, переписали с учетом предложений от Киева и Москвы. Осталось согласовать только несколько разногласий. Об этом Дональд Трамп написал в собственной соцсети 25 ноября, передает 24 Канал.

Что известно о поездке Уиткоффа в Москву?

Трамп сообщил, что поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу отправиться в Москву на переговоры с главой Кремля. В то же время министру армии США Дэну Дрисколлу политик приказал встретиться с украинской стороной.

Также Дональд Трамп выразил надежду, что он скоро сможет встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Президент США подчеркнул, что это произойдет только после того, как мирное соглашение будет окончательным или на завершающей стадии.

В ходе пресс-конференции американский лидер предположил, что мирное соглашение между сторонами будет заключено вскоре.