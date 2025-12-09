Трамп снова обвинил Зеленского в том, что тот якобы не читал его мирный план, – Politico
- Трамп заявил, что Зеленский не ознакомился с новым мирным планом США, хотя некоторые украинские чиновники его положительно оценили.
- Интервью с этими заявлениями было опубликовано в издании Politico, где Трамп отметил, что Зеленский должен прочитать документ.
Трамп заявил, что Зеленский якобы не ознакомился с новым мирным планом США. В то же время он отметил, что многие украинские чиновники положительно оценили соглашение.
Об этом президент США сообщил в интервью изданию Politico, пишет 24 Канал.
В чем Трамп снова обвинил Зеленского?
В интервью, опубликованном во вторник, 9 декабря, Дональд Трамп заявил, что сейчас разработан новый документ мирного плана по завершению войны в Украине.
Он подчеркнул, что несколько украинских представителей якобы положительно восприняли главные тезисы документа, однако официального подтверждения таких реакций нет. В то же время президент США сделал акцент на том, что президент Украины еще не ознакомился с текстом мирного соглашения.
Было бы хорошо, если бы он его прочитал,
– сказал Трамп.
Издание отмечает, что во время своих последних выступлений президент США больше внимания уделяет теме войны в Украине, чем собственной предвыборной кампании.
Что на обвинения говорят в Украине?
Трамп и раньше критиковал Зеленского относительно мирного плана, в частности из-за того, что президент Украины якобы не ознакомился с документом. Однако такие заявления возмущают украинских чиновников.
Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко отметил, что поражен такими комментариями Трампа, мол, Зеленский "очень осторожен" в работе с важными документами.
Мережко утверждает, что президент Украины ответственно и внимательно относится ко всем важным материалам, особенно к мирному соглашению США. "Я абсолютно уверен, что он ознакомился с этим планом и прочитал его", – подчеркнул глава комитета.