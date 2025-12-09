Трамп снова обвинил Зеленского в том, что тот якобы не читал его мирный план, – Politico

Трамп заявил, что Зеленский якобы не ознакомился с новым мирным планом США. В то же время он отметил, что многие украинские чиновники положительно оценили соглашение.

Об этом президент США сообщил в интервью изданию Politico, пишет 24 Канал.

В чем Трамп снова обвинил Зеленского?

В интервью, опубликованном во вторник, 9 декабря, Дональд Трамп заявил, что сейчас разработан новый документ мирного плана по завершению войны в Украине.

Он подчеркнул, что несколько украинских представителей якобы положительно восприняли главные тезисы документа, однако официального подтверждения таких реакций нет. В то же время президент США сделал акцент на том, что президент Украины еще не ознакомился с текстом мирного соглашения.

Было бы хорошо, если бы он его прочитал,

– сказал Трамп.

Издание отмечает, что во время своих последних выступлений президент США больше внимания уделяет теме войны в Украине, чем собственной предвыборной кампании.

Что на обвинения говорят в Украине?