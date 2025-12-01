Путина поставят перед фактом: склонны ли россияне пойти на компромисс в переговорах

В США 30 ноября прошли переговоры с участием украинской и американской делегации. Договоренности, которые были там достигнуты, далее будут переданы Кремлю. Однако сейчас ожидать быстрых результатов от переговорного процесса рано.

Политический обозреватель Юлия Забелина рассказала 24 Каналу, как проходили переговоры во Флориде. Она подчеркнула в какой форме будет происходить контакт с Кремлем в контексте переговоров.

Какие результаты принесли переговоры во Флориде?

Забелина отметила, что на переговорах в Соединенных Штатах обсуждались, в частности, вопрос проведения выборов в Украине в срок через 100 дней после завершения военного положения и, в частности, замораживание боевых действий по линии фронта.

Относительно атмосферы, которая царила на переговорах, то она была достаточно конструктивной. Такой же, как и на переговорах в Женеве,

– сообщила она.

Стороны должны были обсудить дискуссионные вопросы, в частности, выход из Донбасса украинских сил. Однако по этому вопросу, по словам политического обозревателя, стороны не пришли к конкретике.

Стоит знать. На переговорах 30 ноября в Майами, по сообщению западных СМИ, главная дискуссия развернулась по вопросу оккупированных территорий и президентских выборов. Однако источники издания "Бабеля", утверждают, что переговоры, которые длились почти семь часов, касались преимущественно "технических" вопросов. В частности, начальник Генштаба Андрей Гнатов рассказал о реальном состоянии на фронте и опроверг российскую пропаганду.

После этой встречи, 2 декабря, Стив Уиткофф должен провести разговор в Москве с Владимиром Путиным. Однако, по ее мнению, есть важный момент. Сначала США согласовывают с Украиной условия, которые выгодны Украине, а уже потом везут их в Москву, чтобы фактически поставить Путина перед фактом.

Кроме того, во время дискуссий с представителями России также в Арабских Эмиратах, где присутствовал, в частности, глава ГУР Кирилл Буданов, с ними так же не общались с помощью вопросов. С ними скорее разговаривают на языке ультиматумов,

– подчеркнула она.

Несмотря на то, что во время переговоров во Флориде поднимались вопросы относительно, в частности, вступления Украины в НАТО, но договориться окончательно не удалось. Однако такой задачи и не было.

Какие вопросы украинская делегация должна обсудить с Трампом?

"В общем не планировалось достигать компромисса именно в таком составе делегаций. Основные чувствительные вопросы – территориальные, вступления в НАТО и т.д. – украинская сторона должна обсудить непосредственно с Дональдом Трампом", – отметила политический обозреватель.

В то же время вопрос вступления в НАТО и выхода из Донбасса или с других территорий даже если и будет обсуждать Украина, то, как отметила она, не согласится на это.

Сейчас в Россию повезут согласованную "рамку" договоренностей, потому что все равно консультации и встречи делегации Украины с американскими представителями еще продолжатся. Москве будут озвучены вопросы, по которым Киев готов по крайней мере рассматривать компромисс,

– сказала Юлия Забелина.

В то же время украинские представители очень хотят как можно быстрее провести встречу с американским президентом. Однако, вероятно, это не произойдет в ближайшие недели. Все будет зависеть от того, какую непубличную оценку услышит, в частности, Стивен Уиткофф в Кремле.

Публично российский диктатор заявил, что якобы отвергает предложения Украины и готов воевать "до последнего украинца". Однако в непубличной плоскости российские представители, по ее словам, готовы принимать к обсуждению даже план из 19 пунктов, который был согласован украинской и американской делегациями.

