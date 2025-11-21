"Это не план вообще": Европа выступила против предложения Трампа

Мирный план, разработанный специальным посланником США Стивом Уиткоффом, стал ударом для европейцев, которые были убеждены, что Трамп наконец понял: Путину нельзя доверять.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Почему Европа выступает против мирного плана?

Европейские и украинские чиновники отвергли новое предложение Дональда Трампа по "однобокому мирному соглашению", которое играет в пользу Москвы. Они предупреждают, что уступки в пользу России только поощрят Владимира Путина атаковать НАТО.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила команде президента США, что их план прекращения огня обречен на провал, если его не поддержат и Киев, и европейские правительства, которые сегодня являются крупнейшими донорами военных усилий Украины.

Предложение США вызвало тревогу в европейских столицах. Отчасти потому, что европейцев полностью отстранили от процесса его подготовки. Но главным образом из-за того, что, по словам одного из чиновников, план выглядит "ничем иным, как списком желаний Путина",

– говорится в материале.

Согласно условиям соглашения, которое публикуют СМИ, Украина будет вынуждена отказаться от оккупированных территорий на востоке страны, сократить свою армию вдвое и сдать часть вооружения.

Для того, чтобы любой мирный план имел успех, его должна поддержать Украина и Европа,

– заявила Каллас.

По ее словам, давление должно быть направлено на агрессора, а не на жертву. К тому же вознаграждение за агрессию только спровоцирует ее усиление.

Что предусматривает новый мирный план?