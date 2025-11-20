Обе стороны должны пойти на "необходимые уступки", – госсекретарь США о "мирном плане Трампа"
- Администрация Трампа разрабатывает мирный план из 28 положений для урегулирования войны в Украине.
- Марко Рубио отметил, что обе стороны должны быть готовы к тяжелым компромиссам для достижения мира.
Соединенные Штаты играют важную роль в процессе урегулирования войны в Украине. Так, администрация Дональда Трампа согласовала проект возможного мирного договора между Украиной и Россией, включающий 28 положений.
Проект плана все еще находится на стадии разработки. Об этом госсекретарь США Марко Рубио написал в сети Х, передает 24 Канал.
Актуально Трамп одобрил 28-пунктный "план мира": Киев проинформирован только о контурах документа, – СМИ
Как в Вашингтоне комментируют разработку "плана мира"?
Марко Рубио отметил, что остановить масштабную и кровавую войну, которая продолжается в Украине, возможно только через открытый обмен продуманными и реалистичными предложениями.
По его мнению, мир потребует готовности принимать тяжелые, но неизбежные компромиссы как от России, так и от Украины.
Достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки,
– отметил Рубио.
Именно поэтому, подчеркивает госсекретарь, он и его команда уже будут работать и в дальнейшем будут работать над формированием перечня возможных вариантов завершения конфликта, опираясь на идеи, озвученные обоими участниками войны.
К слову, Марко Рубио обратился к европейским союзникам с призывом активнее противодействовать российскому "теневому флоту", что используется для обхода нефтяных ограничений.
Что еще известно о мирных инициативах США?
По плану, который предлагает команда Дональда Трампа, Украина должна согласиться на признание Крыма и территорий Донбасса как части России, взамен получив от США гарантии безопасности для себя и европейских партнеров. Над документом, по сообщениям, работают Катар и Турция вместе со спецпредставителем Трампа и секретарем СНБО Украины.
Параллельно Киев совместно со странами Европы готовит собственное альтернативное предложение, которое, по оценкам источников, Москва вряд ли воспримет.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к инициативам и дипломатическим усилиям Дональда Трампа и готова рассматривать каждую его идею по завершению войны. По его мнению, именно США и американский лидер имеют достаточное влияние, чтобы способствовать прекращению боевых действий.