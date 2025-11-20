Обидві сторони мають піти на "необхідні поступки", – держсекретар США про "мирний план Трампа"

Сполучені Штати відіграють важливу роль в процесі врегулювання війни в Україні. Так, адміністрація Дональда Трампа погодила проєкт можливого мирного договору між Україною та Росією, що включає 28 положень.

Проєкт плану все ще перебуває на стадії розробки. Про це держсекретар США Марко Рубіо написав у мережі Х, передає 24 Канал.

Актуально Трамп схвалив 28-пунктний "план миру": Київ проінформований лише про контури документа, – ЗМІ

Як у Вашингтоні коментують розробку "плану миру"?

Марко Рубіо наголосив, що зупинити масштабну та криваву війну, яка триває в Україні, можливо лише через відкритий обмін продуманими та реалістичними пропозиціями.

На його думку, світ вимагатиме готовності ухвалювати важкі, але неминучі компроміси як від Росії, так і від України.

Досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки,

– зауважив Рубіо.

Саме тому, підкреслює держсекретар, він та його команда вже працюватимуть і надалі працюватимуть над формуванням переліку можливих варіантів завершення конфлікту, спираючись на ідеї, озвучені обома учасниками війни.

До слова, Марко Рубіо звернувся до європейських союзників із закликом активніше протидіяти російському "тіньовому флоту", що використовується для обходу нафтових обмежень.

Що ще відомо про мирні ініціативи США?