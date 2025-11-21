ЕС и Зеленский отклонили ключевые части плана США, – Bloomberg

Влиятельные европейские союзники Киева поддержали президента Зеленского в отклонении ключевых положений американо-российского плана по завершению войны в Украине. Он предусматривал бы масштабные уступки в пользу Владимира Путина.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.

Как Украина и ЕС отреагировали на "мирный план Трампа"?

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Великобритании Кир Стармер согласовали во время телефонного разговора с Зеленским в пятницу, что украинские вооруженные силы должны оставаться способными защищать суверенитет страны.

Кроме того, нынешняя линия фронта должна служить отправной точкой для любых мирных переговоров, сообщает правительство Германии.

По данным издания, Мерц созвал этот звонок, чтобы выработать ответ на 28 пунктов требований и предложений, которые получил Зеленский от США.

План предусматривал "фактическое признание" Крыма, Луганской и Донецкой областей российскими территориями, включая признание со стороны США, а также проведение выборов в течение 100 дней и отказ Украины от намерений вступить в НАТО.

Речь идет о справедливом и длительном мире, и мы считаем, что некоторые элементы этого плана могут способствовать достижению этой цели,

– заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус.

Он также добавил, что Европа стремится конструктивно участвовать в процессе мирного урегулирования войны в Украине.

В Bloomberg объясняют, что несмотря на желание США и России обойти европейские страны в своих попытках завершить войну, реакция Европы на это предложение имеет решающее значение для следующих шагов Украины.

Так, ЕС до сих пор пытается согласовать механизм, который позволит разблокировать около 160 миллиардов долларов для поддержки украинских военных, в то время как США сворачивают помощь Киеву.

Ожидается, что европейские лидеры также встретятся на полях конференции G20 в Южной Африке в субботу, 22 ноября, чтобы обсудить дальнейшие шаги. По информации из источников, к ним присоединится и президент Финляндии Александр Стубб, известный своим влиянием на Дональда Трампа.

Что еще известно о мирных инициативах США?