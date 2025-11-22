И у Украины, и у России есть причины согласиться на мирный план Трампа, – NYT

Дональд Трамп спешит закончить войну до конца 2025 года. Президент США рассчитывает добавить Украину в свою "копилку" законченных войн и получить Нобелевскую премию мира. Американец давит на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на, мягко говоря, несправедливый мирный план.

Тем временем Владимир Путин заявляет, что американское предложение может лечь в основу окончательного мирного соглашения. Он говорит, что Россия готова к переговорам, хотя сама в них не нуждается, ведь якобы способна достичь своих целей в Украине военным путем. Издание NYT указало, что именно может побудить и Москву, и Киев пойти на мир, предложенный Трампом, передает 24 Канал.

Что толкает Россию и Украин согласиться с планом?

Издание указывает на то, что ситуация на фронте для Украины становится все более опасной, поскольку она теряет территории на Востоке. Непонятно, как долго Украина сможет держаться против врага с огромной оборонной промышленностью и населением, почти вчетверо больше.

Россия также сталкивается с экономическим давлением, в частности из-за новых санкций США против российских нефтяных компаний, которые еще больше уменьшили ее доходы и усложнили финансирование войны.

План Дональда Трампа предусматривает большие уступки со стороны США и Запада, на которые администрация Байдена не пошла бы. Путин может стремиться закрепить эти достижения, осознавая, что политические настроения в Вашингтоне могут измениться.

Мирное предложение США может стать большой победой российского диктатора. Оно фактически предусматривает капитуляцию Украины и почти не требует уступок от Москвы.

Что получат Россию и Украина по плану Трампа?

План Трампа реализует большинство целей Путина. Украина превратится в сильно ослабленное нейтральное государство с нечеткими гарантиями безопасности от Запада и значительными ограничениями на способность к самообороне.

Донецкую и Луганскую области, а также Крым будет признано де-факто российскими. Украина выйдет из части Донецкой области, которую контролирует. Эта часть региона должна стать демилитаризованной буферной зоной, которая будет признаваться Россией.

Россия сохранит части Херсонской и Запорожской областей, которые она контролирует.

Путин также получит ограничения влияния Запада: запрет на размещение войск НАТО в Украине и дальнейшее расширение Альянса.

Также план предусматривает сокращение численности Вооруженных Сил Украины.

Москва постепенно получит ослабление санкций и вернется к мировой торговле во время, когда ее экономика находится в худшем состоянии с 2022 года.

Россию пригласят вернуться в "Большую восьмерку" и, в конце концов, подписать экономические соглашения с США.

Все военные преступления оккупантов "простят".

Украина получит мало что, кроме прекращения войны. План предоставляет Киеву нечеткие гарантии безопасности: если Россия снова вторгнется, предполагается неопределенная, но "решительная и скоординированная" военная реакция и восстановление санкций против России.

Украине разрешили стремиться к вступлению в ЕС.

100 миллиардов долларов замороженных российских активов пойдут на ее восстановление. Такую же сумму должна выделить и Европа.

Россия выйдет из небольшой части территорий Харьковской и Сумской областей, которые она удерживает.

Украина может столкнуться и с политической нестабильностью: план требует проведения выборов в течение 100 дней. Зеленского могут отстранить от власти. Это еще одна давняя цель Путина.

Последние новости об американском мирном предложении